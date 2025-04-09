Появилось видео с допросом китайских пленных
Президент Украины Владимир Зеленский в среду опубликовал у себя в соцсетях видео с допросом первых двух китайских пленных, которые воевали на стороне российских оккупантов.
Источник: Зеленский в соцсетях, Служба безопасности Украины
Детали: Как сообщил глава государства, сейчас следователи СБУ выясняют все факты относительно пребывания этих и других граждан КНР в составе войск РФ.
Прямая речь Зеленского: "По состоянию на это время у нас есть точные данные более 150 граждан Китая, которых Россия привлекла к войне против Украины. Знаем, что на самом деле их больше. Украина считает, что такое даже нескрываемое привлечение Россией граждан Китая к боевым действиям на территории Украины в захватнической войне является сознательным шагом на расширение войны. Это еще одно свидетельство того, что Москве нужно просто затягивать боевые действия".
Детали: Как сообщает СБУ, в видео двое граждан КНР: одного захватили бойцы 2 мб 157 ОМБр возле населенного пункта Тарасовка, другого – военнослужащие 1 мб 81 ОАЭБр вблизи Белогоровки.
Пленные иностранцы не имеют боевых ранений, однако получают необходимую медицинскую помощь, как это предусмотрено Женевской конвенцией. Для проведения первоочередных следственных мероприятий их доставили в Киев.
По словам обоих иностранцев, они попали в плен к украинским военным на своем же первом боевом задании.
Один из фигурантов, безработный 1991 года рождения, был завербован представителем РФ непосредственно в Китае. В феврале 2025 года прибыл в Москву и подписал контракт.
Другой, 1998 года рождения, приехал в РФ в декабре 2024 года якобы с туристической целью. По его словам, затем, будучи в России, он подал заявку на подписание контракта, откликнувшись на объявление в интернете о наборе на службу и выплате 2 млн рублей.
Сейчас СБУ проверяет показания пленных и проводит необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств участия граждан КНР в войне РФ против Украины.
Предыстория:
- 8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Зеленский поручил министру иностранных дел немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.
- Известно, что двух граждан Китайской Народной Республики в Донецкой области взяли в плен воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ и 157-й отдельной механизированной бригады.
- Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в связи с обнародованными доказательствами участия китайских граждан в войне против Украины отметила роль КНР в поддержке российской агрессии.
- Гражданин Китая, взятый в плен украинскими военными во время боев возле Белогоровки, рассказал, что вступил в армию РФ через посредника в КНР, заплатив за это 300 тысяч рублей. Его мотивировали обещания российского гражданства, а военную подготовку он проходил на оккупированной Луганщине – без переводчика, жестами и через телефон.