Появилось видео с допросом китайских пленных

Президент Украины Владимир Зеленский в среду опубликовал у себя в соцсетях видео с допросом первых двух китайских пленных, которые воевали на стороне российских оккупантов.

Источник: Зеленский в соцсетях, Служба безопасности Украины

Детали: Как сообщил глава государства, сейчас следователи СБУ выясняют все факты относительно пребывания этих и других граждан КНР в составе войск РФ.

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Прямая речь Зеленского: "По состоянию на это время у нас есть точные данные более 150 граждан Китая, которых Россия привлекла к войне против Украины. Знаем, что на самом деле их больше. Украина считает, что такое даже нескрываемое привлечение Россией граждан Китая к боевым действиям на территории Украины в захватнической войне является сознательным шагом на расширение войны. Это еще одно свидетельство того, что Москве нужно просто затягивать боевые действия".

Детали: Как сообщает СБУ, в видео двое граждан КНР: одного захватили бойцы 2 мб 157 ОМБр возле населенного пункта Тарасовка, другого – военнослужащие 1 мб 81 ОАЭБр вблизи Белогоровки.

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Пленные иностранцы не имеют боевых ранений, однако получают необходимую медицинскую помощь, как это предусмотрено Женевской конвенцией. Для проведения первоочередных следственных мероприятий их доставили в Киев.

По словам обоих иностранцев, они попали в плен к украинским военным на своем же первом боевом задании.

фото - сбу

фото - сбу

Один из фигурантов, безработный 1991 года рождения, был завербован представителем РФ непосредственно в Китае. В феврале 2025 года прибыл в Москву и подписал контракт.

Другой, 1998 года рождения, приехал в РФ в декабре 2024 года якобы с туристической целью. По его словам, затем, будучи в России, он подал заявку на подписание контракта, откликнувшись на объявление в интернете о наборе на службу и выплате 2 млн рублей.

Сейчас СБУ проверяет показания пленных и проводит необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств участия граждан КНР в войне РФ против Украины.

фото - сбу

фото - сбу

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