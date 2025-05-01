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Россия атаковала Украину 5-ю "Искандерами" и 170-ю беспилотниками: 74 дрона удалось сбить

Ирина БалачукЧетверг, 1 мая 2025, 08:56
Россия атаковала Украину 5-ю Искандерами и 170-ю беспилотниками: 74 дрона удалось сбить
Фото иллюстративное из Facebook Воздушных сил

С вечера 30 апреля россияне атаковали Украину 5-ю баллистическими ракетами "Искандер-М" и 170-ю ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов: 142 дрона не достигли своих целей.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 74 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 68 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

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Детали: В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Киевская области.

Захватчики били ракетами из оккупированного Крыма, дроны запускали из направлений российских городов Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда, что в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Воздушные силы ВСУракетный ударбеспилотники
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