1 мая Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с заявлением, в котором утверждается, что Москва "никогда не допустит" восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах 1991 года.

Источник: заявление МИД РФ

Детали: В заявлении в очередной раз прозвучали обвинения в адрес Украины и западных стран в якобы "людоедских намерениях" по "уничтожению всего русского".

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Дословно: "Совершенно очевидно, что за тщетными и безосновательными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского.

Разумеется, Россия никогда не допустит реализации такого сценария".

Напомним:

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Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

Трамп раскритиковал заявление, сказав, что "Крым был потерян много лет назад", а слова Зеленского "вредят мирным переговорам".

В интервью Трамп изданию The Time снова заявил, что считает первопричиной военной агрессии России стремление Украины вступить в НАТО, а также дал понять, что считает

25 апреля Зеленский заявил, что Украина не имеет достаточно оружия, чтобы вернуть контроль над временно оккупированным Крымом, однако у мира есть разные возможности по давлению на РФ, чтобы обсуждать территориальные вопросы.

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