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Трамп: Индия и Пакистан согласились немедленно прекратить огонь

Роман ПетренкоСуббота, 10 мая 2025, 15:10
Трамп: Индия и Пакистан согласились немедленно прекратить огонь
трамп, фото: getty images

Президент США Дональд Трамп заявил, что после ночи переговоров при посредничестве Штатов Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов, я рад сообщить, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня.

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Поздравляю обе страны с использованием здравого смысла и большого ума. Спасибо за внимание к этому вопросу!".

Предыстория: 

  • Во вторник, 6 мая, Индия начала наносить удары по тому, что она называет базами боевиков на территории Пакистана.
  • В ночь на 10 мая Пакистан объявил о начале широкомасштабной военной операции в ответ на агрессию со стороны Индии.

ИндияПакистанСШАТрамп
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