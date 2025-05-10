Трамп: Индия и Пакистан согласились немедленно прекратить огонь
Суббота, 10 мая 2025, 15:10
Президент США Дональд Трамп заявил, что после ночи переговоров при посредничестве Штатов Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня.
Источник: Трамп в соцсети Truth Social
Прямая речь Трампа: "После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов, я рад сообщить, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня.
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Поздравляю обе страны с использованием здравого смысла и большого ума. Спасибо за внимание к этому вопросу!".
Предыстория:
- Во вторник, 6 мая, Индия начала наносить удары по тому, что она называет базами боевиков на территории Пакистана.
- В ночь на 10 мая Пакистан объявил о начале широкомасштабной военной операции в ответ на агрессию со стороны Индии.