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Макрон посчитал количество иностранных военных, которых могли бы развернуть в Украине

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 11 мая 2025, 11:10
Макрон посчитал количество иностранных военных, которых могли бы развернуть в Украине
фото: getty

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался в поддержку идеи развертывания иностранных войск в Украине, а также оценил количество, о котором может идти речь.

Источник: Макрон в интервью Le Parisien, "Европейская правда"

Детали: Макрон заявил, что отправка иностранных войск в Украину необходима для "стабилизации ситуации" после прекращения боевых действий с РФ.

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"Необходимо понимать, что авторитет не зависит от количества. Сегодня самая большая армия в Европе – это армия Украины, в которой мобилизован миллион бойцов. Ни одна другая армия не может собрать такое количество людей. Главное – это наличие войск в Украине", – сказал он.

На вопрос о том, каким может быть количество развернутых в Украине иностранных бойцов, Макрон ответил: "Это может быть несколько тысяч, но не несколько сотен тысяч".

"Речь идет о количестве. Речь идет о том, что мы будем там, чтобы обеспечить присутствие для поддержки, как вторая линия обороны, в воздухе или в стратегических точках, удаленных от линии фронта. Прежде всего, мы там, чтобы продемонстрировать солидарность", – добавил президент.

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Он также подтвердил, что обсуждение этого вопроса с его европейскими коллегами "продолжается".

Напомним, по итогам саммита 10 мая "коалиция решительных" требует от РФ пойти с 12 мая на безусловное прекращение огня на 30 дней.

В свою очередь Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры " с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая. При этом кремлевский правитель не упомянул предложение о 30-дневном перемирии.

Сообщалось также, что ЕС и США планируют резко усилить санкции против РФ в случае отказа Путина от перемирия.

Франциявойнапомощь Украине
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