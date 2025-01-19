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ХАМАС освободил трех израильских заложниц

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 января 2025, 18:00
ХАМАС освободил трех израильских заложниц
Освобожденные заложницы Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер, фото: CNN со ссылкой на Hostages and Missing Families Form/Facebook

ХАМАС передал трех израильских заложниц Красному Кресту в городе Газа, что стало первым освобождением заложников после того, как прекращение огня вступило в силу.

Источник: CNN

Детали: Освобожденные в воскресенье Роми Гонен, Дорон Штайнбрехер и Эмили Дамари удерживались в Газе с тех пор, как были вывезены из Израиля 7 октября 2023 года.

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Сообщается, что в Газе собралась большая толпа для передачи заложников. Присутствовали десятки боевиков в масках из бригад "Аль-Кассам" ХАМАС и "Аль-Кудс" Палестинского исламского джихада.

Впоследствии израильские военные подтвердили, что ХАМАС передал трех заложниц Международному Комитету Красного Креста (МККК) в Газе.

Заложницы находятся на пути к израильским силам в Газе, заявили военные.

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Красный Крест сообщил израильскому правительству, что трое освобожденных заложниц находятся в хорошем состоянии, сообщил израильский чиновник в интервью CNN.

"Состояние трех заложниц удовлетворительное, после первичного медицинского осмотра", – сказал чиновник.

Обновлено: Впоследствии израильские военные сообщили, что Красный Крест передал им трех освобожденных заложниц в Газе. Теперь их везут в Израиль.

Предыстория: 

  • 16 января в Дохе, Катар, официально было подписано соглашение между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и начале прекращения огня.
  • 17 января Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил, что переговорные группы Израиля и ХАМАСа подписали соглашение.
  • 19 января Израиль заявил о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе после того, как ХАМАС передал список из трех заложниц, которые должны быть освобождены в воскресенье.

Сектор ГазаИзраильХАМАСзаложники
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