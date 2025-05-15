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В Кремле подтвердили: Путин не приедет на переговоры с Украиной в Турцию

Анастасия ПроцЧетверг, 15 мая 2025, 12:13
В Кремле подтвердили: Путин не приедет на переговоры с Украиной в Турцию
Путин. Иллюстративное фото: Getty Images

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатор РФ Владимир Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на слова Пескова

Дословно: "Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс, что Путин будет присутствовать на переговорах в Турции".

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Что предшествовало:

  • В ночном заявлении 11 мая правитель России Владимир Путин заявил, что якобы настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле 15 мая.
  • Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил Зеленскому, что готов принять прямые переговоры Украины с РФ.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая у него запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, однако если глава Кремля согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну. В Кремле заявили, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая и других комментариев не дает.
  • Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но для этого есть условие – полное прекращение огня страной-агрессором.
  • Глава Кремля Владимир Путин поздно вечером 14 мая утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Турции 15 мая. Самого Путина в списке нет.
  • Украинские чиновники заявили, что встретятся с российской командой лишь для того, чтобы обсудить, как реализовать и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня, предложенное администрацией президента США Дональда Трампа.

ПутинРосcияпереговорыТурция
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