Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатор РФ Владимир Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на слова Пескова

Дословно: "Песков отрицательно ответил на вопрос, есть ли шанс, что Путин будет присутствовать на переговорах в Турции".

Реклама:

Что предшествовало: