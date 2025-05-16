ISW о переговорах в Стамбуле: Россия незаинтересована в компромиссах

В Институте изучения войны (ISW) проанализировали ход событий вокруг мирных переговоров в Стамбуле, отметив, что Россия не заинтересована в добросовестных переговорах и компромиссах и стремится продолжать войну для достижения своей цели – капитуляции Украины.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что российская делегация в Стамбуле не включает должностных лиц из ближайшего окружения правителя России Владимира Путина и в большинстве своем является той же делегацией, которую Россия направила на российско-украинские переговоры 2022 года в Стамбуле.

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Путин объявил вечером 14 мая, что его помощник Владимир Мединский возглавит российскую делегацию в Стамбуле.

В отчете указывается, что Мединский прямо охарактеризовал российско-украинские переговоры в Стамбуле в мае 2025 года как продолжение стамбульских переговоров в начале 2022 года, в ходе которых Россия выдвинула требования, равносильные полной капитуляции Украины.

Эксперты добавляют, что Россия требовала этих условий в первый и второй месяц своего полномасштабного вторжения, когда российские войска продвигались на Киев и достигали значительных успехов на северо-востоке, востоке и юге Украины.

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Дословно из отчета: "Сейчас Россия пытается повторить эти же требования после трех лет войны, несмотря на то, что украинские войска с тех пор успешно заставили Россию выйти с севера Украины, освободили значительные участки территории в Харьковской и Херсонской областях и замедлили темпы продвижения России на театре военных действий".

Мединский намеренно представить переговоры мая 2025 года как продолжение стамбульских переговоров апреля 2022 года, чтобы продемонстрировать требования России по капитуляции Украины как легитимные, несмотря на то, что Украина сейчас находится в гораздо более сильной позиции на поле боя, чем в апреле 2022 года. полномасштабного вторжения".

Детали: В обзоре отмечают, что попытка Мединского представить переговоры в Стамбуле в мае 2025 года как мирные переговоры противоречит заявленным усилиям Украины, США и Европы по установлению долгосрочного прекращения огня в Украине, которое предшествовало бы мирным переговорам.

Дословно из отчета: "Формулирование Мединского отражает неприятие Россией этой последовательности событий, которую Украина и Соединенные Штаты неукоснительно поддерживали".

Детали: Аналитики упомянули в отчете и о методике, которую российские СМИ получили из Кремля по освещению переговоров в Стамбуле.

Дословно из отчета: "Заявление администрации президента (России – ред.) о том, что переговоры в мае 2025 года проходят на "худших условиях" для Украины по сравнению с 2022 годом, является попыткой представить российскую военную силу и успехи на поле боя, игнорируя при этом значительные успехи Украины в последние три года.

Это утверждение также игнорирует значительные потери России среди элитных сил и растущую зависимость от плохо обученных новобранцев.

Сообщения администрации президента о формулировке переговоров демонстрируют, что Россия ожидает, что Украина откажется от условий, которые российская делегация представит в Стамбуле, поскольку Украина не примет условия, равносильные своей капитуляции".

Детали: Специалисты институт резюмируют, что постоянное настояние России на своих стамбульских требованиях 2022 года в мае 2025 года демонстрирует, что Россия продолжает быть заинтересована только в полной капитуляции Украины, не желает предлагать компромиссы в любых добросовестных переговорах и готова продолжать войну на достижение своей цели.