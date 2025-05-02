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Прибыли от соглашения о недрах между Украиной и США может не быть еще 10 лет – Reuters

Иван ДьяконовПятница, 2 мая 2025, 04:04
Прибыли от соглашения о недрах между Украиной и США может не быть еще 10 лет – Reuters
Фото: Getty Images

Финансовая выгода от так называемого "соглашения о недрах" между Украиной и США может наступить не ранее чем через 10 лет. Война, разрушенная инфраструктура и отсутствие геологических исследований существенно подрывают перспективы разработки месторождений.

Источник: Reuters

Детали: Несмотря на официальные заявления о политической важности подписанного соглашения между Украиной и США по разработке украинских недр, реальные доходы от него вряд ли появятся в ближайшее время. По оценкам экспертов отрасли, разработка в странах с развитым горным сектором, таких как Канада или Австралия, занимает от 10 до 20 лет. В случае с Украиной этот срок может быть еще длиннее из-за ряда препятствий.

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Из-за трехлетней полномасштабной войны инфраструктура – энергетическая, транспортная и логистическая – подверглась значительным разрушениям. Большинство месторождений до сих пор не имеют полноценных геологических исследований, которые бы подтвердили экономическую целесообразность их разработки. Кроме того, потенциальные инвесторы могут ограничиваться от инвестиций в государство, где идет война.

"Если кто-то думает, что все эти полезные ископаемые вдруг начнут массово экспортироваться из Украины, то это иллюзии. Реальность такова, что людям будет трудно оправдать инвестиции в Украину, когда они имеют альтернативы – инвестировать в критически важные минералы в странах, где нет войны", – сказал руководитель отдела минералов в консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence Адам Уэбб.

Дословно: "Еще одним препятствием является то, что некоторые потенциально прибыльные месторождения расположены на территориях, оккупированных Россией, а соглашение не содержит никаких гарантий безопасности. В Вашингтоне заявили, что присутствие американских интересов будет сдерживать агрессоров".

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Детали: По данным Министерства финансов Украины, в 2024 году государство получило 47,7 миллиарда гривен (около 1 миллиарда долларов США) в виде роялти и других платежей, связанных с использованием природных ресурсов. 

Однако новый совместный фонд с США будет аккумулировать средства только от лицензий, заключенных по новым правилам. 

Исторические темпы выдачи лицензий также не способствуют оптимизму: с 2012 по 2020 год Украина выдала примерно 20 лицензий на нефть и газ, одну на графит, одну на золото, две на марганец и одну на медь.

Читайте подробнее: Ископаемые в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются

Предыстория: 

  • В ночь на 1 мая, в завершение сотого дня президентства Дональда Трампа, Украина и США подписали так называемое "соглашение о недрах".
  • 1 мая Кабинет Министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Соединенными Штатами Америки о создании "Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления".
  • Первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко заявила, что "американо-украинский инвестиционный фонд восстановления", который создается в рамках соглашения о сотрудничестве в области критически важных ископаемых, может начать работу уже через несколько месяцев после его ратификации в Верховной Раде.

НадраУкраинаСША
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