В ночь на 2 мая Россия атаковала Украину 150 дронами: пострадали 3 региона

В ночь на 2 мая Россия атаковала Украину 150-ю беспилотниками, 126 дронов не достигли цели вследствие эффективного действия ПВО.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: С 21.30 четверга противник атаковал 150-ю ударными БПЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Приморско-Ахтарск в РФ и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

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По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 64 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, юге и в центре страны.

62 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

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Отмечается, что воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что предшествовало: По данным Запорожской ОВА, по состоянию на 7 утра количество раненых в результате российского массированного удара дронами по Запорожью возросло до 29.

Укрзализныця сообщила, что российские войска массированно атаковали локомотиворемонтный завод в Запорожье.