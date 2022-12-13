Зеленский подписал закон о ликвидации ОАСК

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда.

Источник: сайт парламента

Детали: На странице законопроекта вечером 13 декабря появилась надпись, что он возвращен в парламент с подписью президента.

Реклама:

Предыстория:

Законопроект о ликвидации ОАСК был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 как "неотложный", однако вывод комитета ВР о его ликвидации через 1,5 года совпал с неделей, когда Госдеп США наложил санкции на скандального главу ОАСК Павла Вовка.

12 декабря комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда".

В ликвидированном Окружном административном суде Киева заявили, что решение парламента принесет вред украинцам, которые "будут лишены доступа к правосудию".

Читайте также: Президентов много – ОАСК один. Как Павел Вовк стал позорным судьей десятилетия

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

ВИДЕО ДНЯ

"Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

"Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ из Окружного админсуда