Зеленский подписал закон о ликвидации ОАСК
Вторник, 13 декабря 2022, 19:38
Президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда.
Источник: сайт парламента
Детали: На странице законопроекта вечером 13 декабря появилась надпись, что он возвращен в парламент с подписью президента.
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Предыстория:
- Законопроект о ликвидации ОАСК был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 как "неотложный", однако вывод комитета ВР о его ликвидации через 1,5 года совпал с неделей, когда Госдеп США наложил санкции на скандального главу ОАСК Павла Вовка.
- 12 декабря комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда".
- В ликвидированном Окружном административном суде Киева заявили, что решение парламента принесет вред украинцам, которые "будут лишены доступа к правосудию".
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