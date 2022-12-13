Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский подписал закон о ликвидации ОАСК

Роман ПетренкоВторник, 13 декабря 2022, 19:38
Зеленский подписал закон о ликвидации ОАСК
зеленский, фото оп

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда.

Источник: сайт парламента

Детали: На странице законопроекта вечером 13 декабря появилась надпись, что он возвращен в парламент с подписью президента. 

Реклама:

Предыстория:

  • Законопроект о ликвидации ОАСК был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 как "неотложный", однако вывод комитета ВР о его ликвидации через 1,5 года совпал с неделей, когда Госдеп США наложил санкции на скандального главу ОАСК Павла Вовка
  • 12 декабря комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда".
  • В ликвидированном Окружном административном суде Киева заявили, что решение парламента принесет вред украинцам, которые "будут лишены доступа к правосудию". 

Читайте также: Президентов много – ОАСК один. Как Павел Вовк стал позорным судьей десятилетия

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

ВИДЕО ДНЯ

"Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

"Волчий суд" в голосах. Кто засветился на пленках НАБУ из Окружного админсуда

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Последние новости
23:55
СМИ: В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: