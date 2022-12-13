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Зеленский подписал закон о ликвидации ОАСК

Роман ПетренкоВторник, 13 декабря 2022, 20:38
зеленский, фото оп

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда.

Источник: сайт парламента

Детали: На странице законопроекта вечером 13 декабря появилась надпись, что он возвращен в парламент с подписью президента. 

Предыстория:

  • Законопроект о ликвидации ОАСК был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 как "неотложный", однако вывод комитета ВР о его ликвидации через 1,5 года совпал с неделей, когда Госдеп США наложил санкции на скандального главу ОАСК Павла Вовка
  • 12 декабря комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №5369 "О ликвидации Окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда".
  • В ликвидированном Окружном административном суде Киева заявили, что решение парламента принесет вред украинцам, которые "будут лишены доступа к правосудию". 

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