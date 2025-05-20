Рубио: США ждут условий прекращения огня от России

Россия пообещала прислать США "условия того, что им потребуется для достижения прекращения огня" с Украиной после телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным.

Источник: об этом заявил во вторник во время слушаний в Сенате государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: "Насколько мы понимаем, россияне собираются написать условия, которые они будут требовать для того, чтобы достичь прекращения огня, что затем позволило бы провести более широкие переговоры", – заявил Рубио.

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"Мы ждем этих условий, и тогда у нас будет гораздо лучшее понимание расчетов Путина, когда мы увидим, как будут выглядеть эти условия", – добавил он.

Его замечания стали последним знаком того, что США не спешат менять свою позицию в отношении России, даже несмотря на то, что многие европейские чиновники и законодатели считают, что Путин тянет время.

Двухчасовой телефонный разговор Трампа с Путиным в понедельник не привел ни к каким прорывам в вопросе прекращения огня или переговоров о прекращении боевых действий, что разочаровало европейских и украинских союзников Вашингтона, которые хотели бы видеть, что США делают больше для усиления давления на Путина.

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Рубио, отвечая на вопросы демократов и республиканцев в Комитете по международным отношениям Сената относительно подхода США к России, защитил усилия президента Дональда Трампа, которые он до сих пор прилагал.

Издание Axios сообщило, что во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами президент США Дональд Трамп рассказал, что просил Путина выступить с предложением, которое Украина и европейцы не отвергнут сразу.