Зеленский: обмен "1000 на 1000" с РФ обсуждался по военнопленным
Президент Владимир Зеленский заявил, что с Россией обсуждался возможный обмен военнопленными в формате "1000 на 1000". Кроме того, Украина поднимала вопрос освобождения политических заключенных и журналистов.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на слова Зеленского на брифинг
Прямая речь: "Мы сегодня говорим об обмене военнопленных. Могут рассматриваться и с нашей стороны были сигналы относительно политзаключенных и журналистов. Я не хочу сейчас уходить в детали, менять детей на военных, мне кажется, что это... Если честно, мы не поддерживаем такой подход".
Детали: Зеленский подчеркнул, что дети должны возвращаться, и обмен детей на военнопленных несправедливым и вне закона.
"И именно по таким принципам сейчас работает группа во главе с Умеровым, вместе с представителями Службы безопасности, разведок", - добавил президент.
Предыстория:
- Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что обмен пленными "1000 на 1000" с Россией состоится на следующей неделе.
- 16 мая заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Украина уже начала прорабатывать списки людей, которых планируется вернуть в рамках обмена с РФ.
- Соглашение о синхронном освобождении и передаче пленных в формате "1000 на 1000" было достигнуто между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.
- 17 мая Служба безопасности Украины начала подготовку к реализации договорённости об обмене пленными между РФ и Украиной в формате "1000 на 1000".