Зеленский: обмен "1000 на 1000" с РФ обсуждался по военнопленным

Президент Владимир Зеленский заявил, что с Россией обсуждался возможный обмен военнопленными в формате "1000 на 1000". Кроме того, Украина поднимала вопрос освобождения политических заключенных и журналистов.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на слова Зеленского на брифинг

Прямая речь: "Мы сегодня говорим об обмене военнопленных. Могут рассматриваться и с нашей стороны были сигналы относительно политзаключенных и журналистов. Я не хочу сейчас уходить в детали, менять детей на военных, мне кажется, что это... Если честно, мы не поддерживаем такой подход".

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Детали: Зеленский подчеркнул, что дети должны возвращаться, и обмен детей на военнопленных несправедливым и вне закона.

"И именно по таким принципам сейчас работает группа во главе с Умеровым, вместе с представителями Службы безопасности, разведок", - добавил президент.

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