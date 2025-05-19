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Зеленский: обмен "1000 на 1000" с РФ обсуждался по военнопленным

Анастасия ПроцПонедельник, 19 мая 2025, 21:57
Зеленский: обмен 1000 на 1000 с РФ обсуждался по военнопленным
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что с Россией обсуждался возможный обмен военнопленными в формате "1000 на 1000". Кроме того, Украина поднимала вопрос освобождения политических заключенных и журналистов.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на слова Зеленского на брифинг

Прямая речь: "Мы сегодня говорим об обмене военнопленных. Могут рассматриваться и с нашей стороны были сигналы относительно политзаключенных и журналистов. Я не хочу сейчас уходить в детали, менять детей на военных, мне кажется, что это... Если честно, мы не поддерживаем такой подход".

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Детали: Зеленский подчеркнул, что дети должны возвращаться, и обмен детей на военнопленных несправедливым и вне закона.

"И именно по таким принципам сейчас работает группа во главе с Умеровым, вместе с представителями Службы безопасности, разведок", - добавил президент.

Предыстория:

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  • Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что обмен пленными "1000 на 1000" с Россией состоится на следующей неделе.
  • 16 мая заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Украина уже начала прорабатывать списки людей, которых планируется вернуть в рамках обмена с РФ.
  • Соглашение о синхронном освобождении и передаче пленных в формате "1000 на 1000" было достигнуто между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года.
  • 17 мая Служба безопасности Украины начала подготовку к реализации договорённости об обмене пленными между РФ и Украиной в формате "1000 на 1000".

Зеленскийпленные
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