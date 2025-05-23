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Портнов перед убийством был в Украине – УП

Украинская правда, Алена МазуренкоПятница, 23 мая 2025, 18:54
Портнов перед убийством был в Украине – УП
Андрей Портнов, коллаж УП

По информации "Украинской правды", теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до собственного убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

Источник: информированные собеседники УП

Детали: Трое собеседников УП - в ближайшем окружении и правоохранительных органах сообщили, что Портнов находился в Украине 17-18 мая.

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По данным источников, Портнов, в частности, встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

Что предшествовало:

  • Бывшего советника бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича – Андрея Портнова – застрелили в Мадриде.
  • Пророссийский Портнов был первым заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича, и в июле 2022 года стало известно, что он выехал из Украины через Закарпатье.
  • Также он находился под санкциями США с декабря 2021 года. Его внесли в перечень лиц по так называемому "акту Магнитского". В этот список вносят чиновников, причастных к нарушению прав человека и масштабной коррупции. В США его обвиняют в торговле влиянием на украинские суды.
  • Убийство Андрея Портнова у ворот Американской школы в Позуэло-де-Аларкон, когда он отводил своих 10-летнюю и 12-летнюю дочерей, шокировало учеников, учителей и жителей этого элитного района Мадрида.

Узнать больше: Юрист у дьявола. Что известно об убийстве Портнова в Мадриде и чем он занимался в последние годы жизни

ПортновубийствоУкраина
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