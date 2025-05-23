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Портнов перед вбивством був в Україні – УП

Українська правда, Альона Мазуренко П'ятниця, 23 травня 2025, 18:54
Портнов перед вбивством був в Україні – УП
Андрій Портнов, колаж Ліга.нет

За інформацією "Української правди", тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП

Деталі: Троє співрозмовників УП – в найближчому оточенні та правоохоронних органах повідомили, що Андрій Портнов перебував в Україні 17-18 травня.

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За даними джерел, Портнов, зокрема, зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Що передувало:

  • Колишнього радника колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича – Андрія Портнова – застрелили у Мадриді 21 травня.
  • Проросійський Портнов був першим заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича, й у липні 2022 року стало відомо, що він виїхав з України через Закарпаття.
  • Також він перебував під санкціями США з грудня 2021 року. Його внесли до переліку осіб за так званим "актом Магнітського". До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції. У США його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди.
  • Вбивство Андрія Портнова біля воріт Американської школи в Позуело-де-Аларкон, коли він відводив своїх 10-річну та 12-річну дочок, шокувало учнів, вчителів та мешканців цього елітного району Мадрида.

Знати більше: Юрист у диявола. Що відомо про вбивство Портнова в Мадриді та чим він займався в останні роки життя

ПортноввбивствоУкраїна
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