РосСМИ: Экс-командующий войсками РФ в Украине Суровикин работает в Алжире

Бывшего командующего войсками РФ в Украине Сергея Суровикина нашли в Алжире. Он исчез из поля зрения после мятежа Евгения Пригожина в РФ.

Источник: "Медуза"

Детали: Российские журналисты обратили внимание на фотографии посольства РФ в Алжире, где присутствовал человек в очках похожий на Суровикина.

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Имени генерала в сообщении посольства нет, но указали должность – "руководитель группы российских военных специалистов".

Что предшествовало: