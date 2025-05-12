РосСМИ: Экс-командующий войсками РФ в Украине Суровикин работает в Алжире
Понедельник, 12 мая 2025, 20:43
Бывшего командующего войсками РФ в Украине Сергея Суровикина нашли в Алжире. Он исчез из поля зрения после мятежа Евгения Пригожина в РФ.
Источник: "Медуза"
Детали: Российские журналисты обратили внимание на фотографии посольства РФ в Алжире, где присутствовал человек в очках похожий на Суровикина.
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Имени генерала в сообщении посольства нет, но указали должность – "руководитель группы российских военных специалистов".
Что предшествовало:
- Суровикин прекратил появляться в публичном пространстве после мятежа Евгения Пригожина летом 2023 года в России.
- В российских СМИ ходили слухи, что генерал мог знать о мятеже заранее. После него его арестовали и отпустили после смерти Пригожина в авиакатастрофе.
- Объединенной группировкой российских войск в Украине Суровикин командовал с октября 2022 по январь 2023 года.
- В сентябре 2023 года Суровикин посещал Алжир, СМИ предполагали, что его могут назначить на работы на восточном направлении.
- По данным СМИ, в феврале 2025 года член комитета Думы по обороне Виктор Соболев говорил, что Суровикин "работает военным советником" в одной из стран Африки.