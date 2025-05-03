Индия снизила уровень представительства на параде в Москве 9 мая

Министр обороны Индии Раджнат Сингх не будет принимать участия в параде в Москве 9 мая. Вместо него Индию, вероятно, будет представлять заместитель министра обороны Санджай Сет.

Источник: газета The Hindu со ссылкой на официальные источники в индийском правительстве

Детали: Указывается, что такое решение принято на фоне обострения напряжённости между Индией и Пакистаном после недавнего теракта в Пахалгаме.

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Дословно: "Россия направила приглашение на парад 9 мая премьер-министру Нарендре Моди по случаю 80-й годовщины победы СССР над нацистской Германией во Второй мировой войне. Первоначально ожидалось, что Индию представит министр обороны, однако визит был отменён".

Предыстория: