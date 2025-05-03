Индия снизила уровень представительства на параде в Москве 9 мая
Суббота, 3 мая 2025, 18:48
Министр обороны Индии Раджнат Сингх не будет принимать участия в параде в Москве 9 мая. Вместо него Индию, вероятно, будет представлять заместитель министра обороны Санджай Сет.
Источник: газета The Hindu со ссылкой на официальные источники в индийском правительстве
Детали: Указывается, что такое решение принято на фоне обострения напряжённости между Индией и Пакистаном после недавнего теракта в Пахалгаме.
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Дословно: "Россия направила приглашение на парад 9 мая премьер-министру Нарендре Моди по случаю 80-й годовщины победы СССР над нацистской Германией во Второй мировой войне. Первоначально ожидалось, что Индию представит министр обороны, однако визит был отменён".
Предыстория:
- Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что поедет в Россию 9 мая, поскольку обещал Путину. Однако 3 мая стало известно, что его госпитализировали в Военно-медицинский госпиталь из-за проблем со здоровьем.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных визитов в Москву на парад 9 мая.
- Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас в апреле призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве и выразить таким чином солидарность с Украиной.
- ЕС также дал чёткое указание странам-кандидатам на вступление в ЄС не посещать парад в Москве и воздержаться от визитов в Россию.
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует поехать в Москву 9 мая по приглашению Путина.