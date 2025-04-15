Politico: Каллас призвала лидеров ЕС не ехать в Москву 9 мая и поддержать Украину

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, зато продемонстрировать солидарность с Украиной.

Источник: Politico со ссылкой на заявление Каллас журналистам в Люксембурге после встречи министров иностранных дел

Прямая речь: "То, что также было очень четко обсуждено и сказано различными государствами-членами (ЕС – ред.), так это то, что любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве будет воспринято всерьез европейской стороной, учитывая, что Россия действительно ведет полномасштабную войну в Европе".

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Детали: Каллас заявила, что ЕС не хочет, чтобы любой потенциальный член блока присоединился к празднованию 9 мая в Москве.

Как сообщает Politico со ссылкой на российские СМИ, Путин пригласил на празднование 9 мая лидеров Китая, Индии, Бразилии, а также Словакии и Сербии.

В свою очередь Каллас призвала все страны-члены Европейского Союза посещать Киев как можно чаще, чтобы показать солидарность и поддержку Украине.

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Напомним: