Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Politico: Каллас призвала лидеров ЕС не ехать в Москву 9 мая и поддержать Украину

Степан ГафткоВторник, 15 апреля 2025, 00:55
Politico: Каллас призвала лидеров ЕС не ехать в Москву 9 мая и поддержать Украину
Фото c Facebook Kaja Kallas

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, зато продемонстрировать солидарность с Украиной.

Источник: Politico со ссылкой на заявление Каллас журналистам в Люксембурге после встречи министров иностранных дел

Прямая речь: "То, что также было очень четко обсуждено и сказано различными государствами-членами (ЕС – ред.), так это то, что любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве будет воспринято всерьез европейской стороной, учитывая, что Россия действительно ведет полномасштабную войну в Европе".

Реклама:

Детали: Каллас заявила, что ЕС не хочет, чтобы любой потенциальный член блока присоединился к празднованию 9 мая в Москве. 

Как сообщает Politico со ссылкой на российские СМИ, Путин пригласил на празднование 9 мая лидеров Китая, Индии, Бразилии, а также Словакии и Сербии.

В свою очередь Каллас призвала все страны-члены Европейского Союза посещать Киев как можно чаще, чтобы показать солидарность и поддержку Украине.

РЕКЛАМА:

Напомним:

ЕвропаРосcия9 мая
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп надеется, что Украина и РФ на следующей неделе заключат соглашение и "будут зарабатывать"
Зеленский предлагает РФ продлить запрет на дальнобойные удары: Воздушных тревог не было
Глава МИД Чехии о "перемирии" Путина: Это как объявить голодовку и втайне есть конфеты
фотоFox News назвал Киев "российским" во время трансляции богослужений
Тело еще одного курсанта пограничной академии нашли на Буковине
видео"Рано или поздно жизнь победит": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой
Все новости...
Европа
FT: Еврокомиссия опасается шпионажа США и выдает сотрудникам одноразовые гаджеты
Корпорация "Трапезунд". Как казаки и аристократ из Рима могли создать свой анклав в Турции и возглавить поставки шелка в Европу
ЕС выделит €1 млрд из доходов от росактивов на усиление оборонпрома Украины
Последние новости
23:39
хоккейСборная Украины начала чемпионат мира U-18 с разгромной победы над Венгрией
23:34
Трамп надеется, что Украина и РФ на следующей неделе заключат соглашение и "будут зарабатывать"
23:21
На Харьковщине во время тушения пожара подорвалось авто лесхоза: есть пострадавшие
22:43
Генштаб: На фронте в воскресенье более 80 боев, из них 36 – на Покровском направлении
22:25
Самолеты Boeing предназначенные для Китая начали возвращаться в США
21:45
Беспокоит "туман в голове"? Ученые считают, что это может быть одним из последствий COVID-19.
21:41
Пиастри выиграл Гран-при Саудовской Аравии и возглавил общий зачет Формулы-1
21:30
Зеленский предлагает РФ продлить запрет на дальнобойные удары: Воздушных тревог не было
21:11
США приветствовали бы продолжение "перемирия" после 20 апреля – Госдеп
20:59
В Винницкой области рейсовый автобус съехал в кювет: 7 пострадавших, среди них ребенок
Все новости...
Реклама:
Реклама: