CNN: Воздушный бой 125 истребителей Пакистана и Индии стал одним из крупнейших в новейшей истории

Издание CNN сообщило, что воздушный бой между истребителями Пакистана и Индии, в результате которого, по словам пакистанских официальных лиц, было сбито пять индийских самолетов, был одним из "крупнейших и самых продолжительных в новейшей истории авиации".

Источник: CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в пакистанской службе безопасности

Детали: Отмечается, что всего 125 истребителей вели бой более часа, при этом ни одна из сторон не покидала свое воздушное пространство. По словам источника, обстрелы ракетами происходили на расстоянии, иногда превышавшем 160 километров.

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По словам собеседника издания, индийским ВВС приходилось совершать по несколько вылетов на цели. Источник утверждает, что Пакистан сделал все возможное, чтобы предупредить гражданское население в районах, которые, по его мнению, были потенциальными целями, и "военные смогли свести к минимуму жертвы среди гражданского населения".

Предыстория: