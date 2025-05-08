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CNN: Воздушный бой 125 истребителей Пакистана и Индии стал одним из крупнейших в новейшей истории

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 мая 2025, 10:37
CNN: Воздушный бой 125 истребителей Пакистана и Индии стал одним из крупнейших в новейшей истории
Истребители F-17 военно-воздушных сил Пакистана. фото Getty Images

Издание CNN сообщило, что воздушный бой между истребителями Пакистана и Индии, в результате которого, по словам пакистанских официальных лиц, было сбито пять индийских самолетов, был одним из "крупнейших и самых продолжительных в новейшей истории авиации".

Источник: CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в пакистанской службе безопасности

Детали: Отмечается, что всего 125 истребителей вели бой более часа, при этом ни одна из сторон не покидала свое воздушное пространство. По словам источника, обстрелы ракетами происходили на расстоянии, иногда превышавшем 160 километров.

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По словам собеседника издания, индийским ВВС приходилось совершать по несколько вылетов на цели. Источник утверждает, что Пакистан сделал все возможное, чтобы предупредить гражданское население в районах, которые, по его мнению, были потенциальными целями, и "военные смогли свести к минимуму жертвы среди гражданского населения".

Предыстория:

  • 23 апреля в результате вооружённого нападения боевиков на туристов в городе Пахалгам, находящемся в индийском Кашмире, погибли 26 человек — это стало самым масштабным нападением на гражданских в регионе за последние годы.
  • 29 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что после нападения на туристов в Кашмире военное вторжение Индии является практически неизбежным.
  • В ночь на 7 мая власти Индии заявили, что атаковали девять объектов Пакистана в рамках "Операции Синдур".
  • В результате индийских ударов по Пакистану погибли 8 человек, включая ребенка, 38 человек получили ранения. Индия заявила о трех погибших гражданских в результате обстрела со стороны Пакистана.
  • Также Пакистан заявил, что якобы сбил 5 индийских самолетов и беспилотник. 
  • Украина призвала Индию и Пакистан к сдержанности и решению споров через дипломатический диалог.

ПакистанИндияавиа
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