Сырский: Курская операция за 9 месяцев достигла большинства поставленных целей
Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что Курская операция, которая длится 9 месяцев, достигла большинства поставленных целей, а созданная ВСУ буферная зона остается актуальной.
Источник: Сырский в Facebook
Прямая речь Сырского: Эта (Курская) операция, которая длится уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей. Благодаря нашим активным действиям на Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас".
Детали: По словам главнокомандующего, количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными ходами. "Курская операция стала именно такой. Для врага это была неожиданность. Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле", - сказал Сырский.
Он отметил, что это стало возможным благодаря конкретным воинским частям и конкретным воинам.
Главнокомандующий сообщил, что во время своей рабочей поездки наградил военных, которые отличились в ходе Курской операции.
При этом Сирский назвал 225-й отдельный штурмовой полк одним из подразделений, который качественно и эффективно выполнил определенные задачи на Курщине. "И сейчас, когда мы говорим об успешной активной обороне на севере Украины и в приграничных районах РФ - это прежде всего о 225-м", - отметил Сырский.
Что предшествовало:
- Главе Кремля Владимиру Путину 26 апреля отчитались, что "освобожден от ВСУ" последний населенный пункт в Курской области Горналь.
- Генштаб ВСУ заявил, что сообщения представителей высшего командования страны-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска продолжают активные защитные действия на территории Курской и Белгородской областей РФ.