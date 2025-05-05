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Сырский: Курская операция за 9 месяцев достигла большинства поставленных целей

Станислав ПогориловПонедельник, 5 мая 2025, 11:44
Сырский: Курская операция за 9 месяцев достигла большинства поставленных целей
Александр Сырский, фото: главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что Курская операция, которая длится 9 месяцев, достигла большинства поставленных целей, а созданная ВСУ буферная зона остается актуальной.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь Сырского: Эта (Курская) операция, которая длится уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей. Благодаря нашим активным действиям на Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас".

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Детали: По словам главнокомандующего, количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными ходами. "Курская операция стала именно такой. Для врага это была неожиданность. Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле", - сказал Сырский.

Он отметил, что это стало возможным благодаря конкретным воинским частям и конкретным воинам.

Главнокомандующий сообщил, что во время своей рабочей поездки наградил военных, которые отличились в ходе Курской операции.

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При этом Сирский назвал 225-й отдельный штурмовой полк одним из подразделений, который качественно и эффективно выполнил определенные задачи на Курщине. "И сейчас, когда мы говорим об успешной активной обороне на севере Украины и в приграничных районах РФ - это прежде всего о 225-м", - отметил Сырский.

Что предшествовало:

  • Главе Кремля Владимиру Путину 26 апреля отчитались, что "освобожден от ВСУ" последний населенный пункт в Курской области Горналь.
  • Генштаб ВСУ заявил, что сообщения представителей высшего командования страны-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска продолжают активные защитные действия на территории Курской и Белгородской областей РФ.

СырскийКурская область российско-украинская война
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