Сырский: Курская операция за 9 месяцев достигла большинства поставленных целей

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что Курская операция, которая длится 9 месяцев, достигла большинства поставленных целей, а созданная ВСУ буферная зона остается актуальной.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь Сырского: Эта (Курская) операция, которая длится уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей. Благодаря нашим активным действиям на Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас".

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Детали: По словам главнокомандующего, количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными ходами. "Курская операция стала именно такой. Для врага это была неожиданность. Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле", - сказал Сырский.

Он отметил, что это стало возможным благодаря конкретным воинским частям и конкретным воинам.

Главнокомандующий сообщил, что во время своей рабочей поездки наградил военных, которые отличились в ходе Курской операции.

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При этом Сирский назвал 225-й отдельный штурмовой полк одним из подразделений, который качественно и эффективно выполнил определенные задачи на Курщине. "И сейчас, когда мы говорим об успешной активной обороне на севере Украины и в приграничных районах РФ - это прежде всего о 225-м", - отметил Сырский.

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