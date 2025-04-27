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Зеленский: Продолжаем активные защитные действия в Курской и Белгородской областях

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 апреля 2025, 16:16
Зеленский: Продолжаем активные защитные действия в Курской и Белгородской областях
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска продолжают активные защитные действия на территории Курской и Белгородской областей РФ.

Источник: Зеленский в Telegram по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского

Прямая речь: "На многих направлениях ситуация остается сложной. Уже только на середину этого дня состоялось почти 70 российских штурмов наших позиций. Бои продолжаются. Оккупант продолжает попытки наступлений...

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Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях.

Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей".

Детали: Как подчеркнул Зеленский, ситуация на фронте и реальная активность российской армии доказывают, что имеющегося давления мира на Россию ради завершения этой войны недостаточно.

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"Нужно более ощутимое давление на Россию, чтобы дать больше возможностей реальной дипломатии. Спасибо всем в мире, кто с Украиной", – говорится в посте.

Что предшествовало: Главе Кремля Владимиру Путину 26 апреля отчитались, что "освобожден от ВСУ" последний населенный пункт в Курской области Горналь.

Генштаб ВСУ заявил, что сообщения представителей высшего командования страны-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.

ЗеленскийКурская область войнаРосcия
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