Зеленский: Продолжаем активные защитные действия в Курской и Белгородской областях
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска продолжают активные защитные действия на территории Курской и Белгородской областей РФ.
Источник: Зеленский в Telegram по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского
Прямая речь: "На многих направлениях ситуация остается сложной. Уже только на середину этого дня состоялось почти 70 российских штурмов наших позиций. Бои продолжаются. Оккупант продолжает попытки наступлений...
Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях.
Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей".
Детали: Как подчеркнул Зеленский, ситуация на фронте и реальная активность российской армии доказывают, что имеющегося давления мира на Россию ради завершения этой войны недостаточно.
"Нужно более ощутимое давление на Россию, чтобы дать больше возможностей реальной дипломатии. Спасибо всем в мире, кто с Украиной", – говорится в посте.
Что предшествовало: Главе Кремля Владимиру Путину 26 апреля отчитались, что "освобожден от ВСУ" последний населенный пункт в Курской области Горналь.
Генштаб ВСУ заявил, что сообщения представителей высшего командования страны-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.