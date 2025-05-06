В Кремле пригрозили Украине «адекватным ответом» на нарушение "перемирия" Путина
Вторник, 6 мая 2025, 14:01
Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков начал угрожать Украине "адекватным ответом", если она не прекратит удары в дни так называемого "трехдневного перемирия", которое Владимир Путин объявил в честь Дня победы в одностороннем порядке.
Источник: пропагандисты "РИА Новости"
Детали: Песков заявил, что "инициатива" Путина о "перемирии" остается актуальной, и якобы кремлевский лидер отдал соответствующий приказ.
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По его словам, россияне должны прекратить огонь, но если не будет "взаимности", и будут продолжаться попытки нанесения ударов по позициям или по объектам РФ, то сразу же будет "предоставлен адекватный ответ".
Что предшествовало:
- В Кремле сообщили, что правитель России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" в дни 80-летия победы в Великой отечественной войне, как россияне называют Вторую мировую войну.
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о "перемирии" с 8 по 10 мая и заявил, что Украине нужно не временное "перемирие" ради парада в Москве, а полное и немедленное прекращение огня минимум на 30 дней.
- Президент США Дональд Трамп считает, что предложение российского лидера Владимира Путина о так называемом "трехдневном перемирии" – это "очень много" по сравнению с тем, что было раньше.