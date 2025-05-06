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В Кремле пригрозили Украине «адекватным ответом» на нарушение "перемирия" Путина

Станислав ПогориловВторник, 6 мая 2025, 14:01
В Кремле пригрозили Украине «адекватным ответом» на нарушение перемирия Путина
дмитрий песокв, фото: getty images

Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков начал угрожать Украине "адекватным ответом", если она не прекратит удары в дни так называемого "трехдневного перемирия", которое Владимир Путин объявил в честь Дня победы в одностороннем порядке.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Детали: Песков заявил, что "инициатива" Путина о "перемирии" остается актуальной, и якобы кремлевский лидер отдал соответствующий приказ.

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По его словам, россияне должны прекратить огонь, но если не будет "взаимности", и будут продолжаться попытки нанесения ударов по позициям или по объектам РФ, то сразу же будет "предоставлен адекватный ответ".

Что предшествовало:

  • В Кремле сообщили, что правитель России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" в дни 80-летия победы в Великой отечественной войне, как россияне называют Вторую мировую войну.
  • Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о "перемирии" с 8 по 10 мая и заявил, что Украине нужно не временное "перемирие" ради парада в Москве, а полное и немедленное прекращение огня минимум на 30 дней.
  • Президент США Дональд Трамп считает, что предложение российского лидера Владимира Путина о так называемом "трехдневном перемирии" – это  "очень много" по сравнению с тем, что было раньше.

российско-украинская войнаПутинУкраина
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