Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков начал угрожать Украине "адекватным ответом", если она не прекратит удары в дни так называемого "трехдневного перемирия", которое Владимир Путин объявил в честь Дня победы в одностороннем порядке.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Детали: Песков заявил, что "инициатива" Путина о "перемирии" остается актуальной, и якобы кремлевский лидер отдал соответствующий приказ.

Реклама:

По его словам, россияне должны прекратить огонь, но если не будет "взаимности", и будут продолжаться попытки нанесения ударов по позициям или по объектам РФ, то сразу же будет "предоставлен адекватный ответ".

Что предшествовало: