"Нет причин ждать 8 мая": Зеленский ответил на заявление Путина о "перемирии"
Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о "перемирии" с 8 по 10 мая и заявил, что Украине нужно не временное "перемирие" ради парада в Москве, а полное и немедленное прекращение огня минимум на 30 дней.
Источник: вечернее обращение Зеленского
Детали: В своем обращении президент подчеркнул, что Украина не хотела ни секунды этой войны и готова сотрудничать со всеми партнерами для установления мира и обеспечения безопасности. Зато Россия постоянно отвергает такие инициативы и манипулирует мировым сообществом, пытаясь обмануть, в частности, Соединенные Штаты.
По словам президента, прекращение огня должно быть не временным и не для удобств России, а немедленным, полным и безусловным, минимум на 30 дней.
Прямая речь: "Сейчас вот опять очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада.
Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем – мир считает, – что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и минимум на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно, – это то, что может дать основу реальной дипломатии".
Что предшествовало:
- В Кремле сообщили, что правитель России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" в дни 80-летия победы в Великой отечественной войне, как россияне называют Вторую мировую войну.
- Перед этим Путин уже объявлял "пасхальное перемирие", которое якобы предусматривает остановку всех боевых действий в Украине с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. При этом в Минобороны РФ заявляли, что оккупанты будут соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения Киевом.
- Тогда же президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально в вопросе прекращения огня Россией. Он также предложил продлить перемирие и после 20 апреля, если полная тишина действительно воцарится.
- По данным мониторингового проекта DeepState, практически ни на одном направлении военные не почувствовали так называемого "пасхального перемирия", которое обещали россияне.
- В воскресенье Зеленский сообщил, что на фронте с 10 утра 20 апреля наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применения оккупантом дронов-камикадзе - только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии.