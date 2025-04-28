"Нет причин ждать 8 мая": Зеленский ответил на заявление Путина о "перемирии"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о "перемирии" с 8 по 10 мая и заявил, что Украине нужно не временное "перемирие" ради парада в Москве, а полное и немедленное прекращение огня минимум на 30 дней.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Детали: В своем обращении президент подчеркнул, что Украина не хотела ни секунды этой войны и готова сотрудничать со всеми партнерами для установления мира и обеспечения безопасности. Зато Россия постоянно отвергает такие инициативы и манипулирует мировым сообществом, пытаясь обмануть, в частности, Соединенные Штаты.

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По словам президента, прекращение огня должно быть не временным и не для удобств России, а немедленным, полным и безусловным, минимум на 30 дней.

Прямая речь: "Сейчас вот опять очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада.

Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем – мир считает, – что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и минимум на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно, – это то, что может дать основу реальной дипломатии".

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