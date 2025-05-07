Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина призвала Индию и Пакистан к сдержанности

Александр ШумилинСреда, 7 мая 2025, 17:56
Украина призвала Индию и Пакистан к сдержанности
Фото: Getty Images

Украина призвала Индию и Пакистан к сдержанности и решению споров через дипломатический диалог.

Источник: сообщение украинского МИДа

Дословно: "На фоне обострения между Индией и Пакистаном, призываем стороны к сдержанности и дипломатическому диалогу. Важно избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию с безопасностью в Южно-Азиатском регионе, и работать над мирным решением споров.

Реклама:

Украина активно поддерживает все меры, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе, выступает за безотлагательное снятие напряженности".

Предыстория:

  • В ночь на 7 мая власти Индии заявили, что атаковали девять объектов Пакистана в рамках "Операции Синдур".
  • В результате индийских ударов по Пакистану погибли 8 человек, включая ребенка, 38 человек получили ранения. Индия заявила о трех погибших гражданских в результате обстрела со стороны Пакистана.
  • Также Пакистан заявил, что якобы сбил 5 индийских самолетов и беспилотник.

УкраинаИндияПакистан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Два важных оборонных завода в России поразили дроны СБУ – источник
Канцлер Германии хочет "вскоре" приехать в Украину
Воздушные силы об отражении атаки РФ: уничтожены 2 баллистические ракеты и 81 дрон противника
Подозреваемый в расстреле украинских пленных получил должность министра в Северной Осетии
видеоУкраинские разведчики устроили "фейерверк" из российского ЗРК "Бук-М1"
САП и НАБУ завершили следствие по делу экс-заместителя Ермака, за которого внесли залог
Все новости...
Украина
Литва хочет изготавливать морские дроны для себя и Украины
США профинансируют производство украинского оружия на $764 млн – инициатива "Зброяри"
Фон дер Ляйен назвала членство в ЕС "самой сильной гарантией безопасности" для Украины
Последние новости
17:56
Украина призвала Индию и Пакистан к сдержанности
17:51
формула-1Alpine заменила сына легенды мотоспорта на гонщика с украинскими корнями
17:42
Два важных оборонных завода в России поразили дроны СБУ – источник
17:32
CNN: Еще один истребитель США упал с авианосца в Красное море
17:31
Amazon представила робота Vulcan, который чувствует прикосновение
17:29
Доходы России от нефти и газа упали на 12% в апреле
17:27
Жителям Москвы отключили банковские переводы ради парада к 9 мая
17:23
В Киеве обломки вражеского дрона упали на территорию школы имени Стуса
17:23
Лукашенко впервые в 2025 году помиловал 42 политзаключенных
17:20
"Укргаздобыча" установила рекорд по бурению
Все новости...
Реклама:
Реклама: