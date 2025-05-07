Украина призвала Индию и Пакистан к сдержанности и решению споров через дипломатический диалог.

Источник: сообщение украинского МИДа

Дословно: "На фоне обострения между Индией и Пакистаном, призываем стороны к сдержанности и дипломатическому диалогу. Важно избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию с безопасностью в Южно-Азиатском регионе, и работать над мирным решением споров.

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Украина активно поддерживает все меры, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе, выступает за безотлагательное снятие напряженности".

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