Украина призвала Индию и Пакистан к сдержанности
Среда, 7 мая 2025, 17:56
Украина призвала Индию и Пакистан к сдержанности и решению споров через дипломатический диалог.
Источник: сообщение украинского МИДа
Дословно: "На фоне обострения между Индией и Пакистаном, призываем стороны к сдержанности и дипломатическому диалогу. Важно избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию с безопасностью в Южно-Азиатском регионе, и работать над мирным решением споров.
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Украина активно поддерживает все меры, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе, выступает за безотлагательное снятие напряженности".
Предыстория:
- В ночь на 7 мая власти Индии заявили, что атаковали девять объектов Пакистана в рамках "Операции Синдур".
- В результате индийских ударов по Пакистану погибли 8 человек, включая ребенка, 38 человек получили ранения. Индия заявила о трех погибших гражданских в результате обстрела со стороны Пакистана.
- Также Пакистан заявил, что якобы сбил 5 индийских самолетов и беспилотник.