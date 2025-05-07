Зеленский: Абсолютно справедливо, что российское небо зеркально неспокойно
Президент Владимир Зеленский 7 мая, после многочисленных ракетных и дроновых атак на Украину, заявил, что абсолютно справедливо, что российское небо также весь день неспокойно.
Источник: обращение Зеленского
Прямая речь: "И совершенно справедливо, что российское небо, небо агрессора, сегодня зеркально тоже неспокойно.
Наше предложение прекратить удары, прекратить огонь минимум на 30 суток остается в силе – мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от России мир не видит ответа – никакого ответа, кроме новых ударов.
Это максимально четко, очевидно для всех демонстрирует, кто источник войны. Россия должна закончить свою агрессию, и это им придется сделать. Вопрос только времени. Война – это проигрыш для всех, в том числе для агрессора".
Детали: Президент анонсировал, что санкции против России за эту войну будут увеличиваться и вскоре будут новости об этом.
Президент также отчитался о докладе Главкома Александра Сырского – об активных действиях Сил обороны на территории Курской и Белгородской областей.
Напомним:
-
Российские оккупанты ночью 7 мая атаковали Киев баллистикой и 28 беспилотниками - ракету и 11 БпЛА удалось уничтожить, 3 дрона были локально потеряны и еще 10 покинули воздушное пространство столицы, сообщили в КГВА.
-
Несколько российских авиакомпаний отменили десятки рейсов из-за атаки ударных дронов по территории РФ 7 мая.
- Ночью 7 мая дроны атаковали объекты оборонной промышленности в нескольких регионах России - там бушуют пожары.
- Ранее российские власти заявили, что ПВО в ночь на 7 мая якобы сбила 7 беспилотников, которые летели на Москву. Также из-за угрозы дронов закрывали аэропорт "Шереметьево".