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МИД Украины: "Перемирие Путина" оказалось фарсом, РФ атакует по всей линии фронта

Александр ШумилинЧетверг, 8 мая 2025, 13:29
МИД Украины: Перемирие Путина оказалось фарсом, РФ атакует по всей линии фронта
Фото: МИД

Российская оккупационная армия продолжает 8 мая атаковать по всей линии фронта, тем самым выставляет фарсом собственные же заявления о введении "перемирия".

Источник: сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Х 

Прямая речь Сибиги: "Я только что разговаривал с украинским военным командованием, которое предоставило информацию о ситуации на фронте. Как и предполагалось, путинское "парадное перемирие" оказалось фарсом.

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По нашим военным данным, несмотря на заявления Путина, российские войска продолжают атаковать по всей линии фронта. С полуночи до полудня Россия осуществила 734 нарушения режима прекращения огня и 63 штурмовые операции, 23 из которых до сих пор продолжаются; 586 обстрелов позиций наших войск, 464 из которых с применением тяжелого вооружения; 176 ударов с применением беспилотников; 10 авиаударов с применением 16 управляемых авиационных бомб".

Детали: Сибига рассказал, что вся информация по обстрелам будет предоставлена Соединенными Штатам, ЕС и другим международным партнерам и организациям. Также он еще раз напомнил, что Украина остается готовой к как минимум 30-дневному полному прекращению огня.

Предыстория:

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  • Россияне заявили, что с 00.00 8 мая начало действовать так называемое трехдневное перемирие, которое глава Кремля Владимир Путин объявил единолично.
  • В то же время Воздушные силы ВСУ утром сообщили, что с начала суток 8 мая вражеских дронов в воздухе не зафиксировано, однако противник активизировал удары тактической авиацией.
  • Харьковская областная прокуратура сообщила, что три женщины пострадали в результате российского удара беспилотником по автомобилю в Харьковской области утром 8 мая.
  • Также один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских ударов КАБами по Сумской области ночью 8 мая.

войнароссийско-украинская войнаперемирие
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