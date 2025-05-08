МИД Украины: "Перемирие Путина" оказалось фарсом, РФ атакует по всей линии фронта

Российская оккупационная армия продолжает 8 мая атаковать по всей линии фронта, тем самым выставляет фарсом собственные же заявления о введении "перемирия".

Источник: сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Х

Прямая речь Сибиги: "Я только что разговаривал с украинским военным командованием, которое предоставило информацию о ситуации на фронте. Как и предполагалось, путинское "парадное перемирие" оказалось фарсом.

Реклама:

По нашим военным данным, несмотря на заявления Путина, российские войска продолжают атаковать по всей линии фронта. С полуночи до полудня Россия осуществила 734 нарушения режима прекращения огня и 63 штурмовые операции, 23 из которых до сих пор продолжаются; 586 обстрелов позиций наших войск, 464 из которых с применением тяжелого вооружения; 176 ударов с применением беспилотников; 10 авиаударов с применением 16 управляемых авиационных бомб".

Детали: Сибига рассказал, что вся информация по обстрелам будет предоставлена Соединенными Штатам, ЕС и другим международным партнерам и организациям. Также он еще раз напомнил, что Украина остается готовой к как минимум 30-дневному полному прекращению огня.

Предыстория:

РЕКЛАМА: