Путин и Си подписали соглашение об углублении стратегического партнерства между РФ и Китаем

Правитель России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин в четверг, 8 мая, подписали соглашение о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Источник: Reuters

Детали: Подписание состоялась в Кремле после переговоров между Путиным и Си, который прибыл в Москву с официальным визитом.

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В своем выступлении после переговоров с Си, Путин заявил, что российско-китайские отношения являются самодостаточными и обе страны продолжат увеличивать долю своих национальных валют, используемых во взаимных расчетах.

Что предшествовало: Си и Путин встречались десятки раз и подписали "безграничное партнерство" в феврале 2022 года – менее чем за три недели до того, как Путин направил свои войска в Украину. Китай является крупнейшим торговым партнером России и оказал Москве экономическую поддержку, которая помогла ей справиться с западными санкциями.

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