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Путин и Си подписали соглашение об углублении стратегического партнерства между РФ и Китаем

Иван ДьяконовПятница, 9 мая 2025, 04:48
Путин и Си подписали соглашение об углублении стратегического партнерства между РФ и Китаем
Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Getty Images

Правитель России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин в четверг, 8 мая, подписали соглашение о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. 

Источник: Reuters

Детали: Подписание состоялась в Кремле после переговоров между Путиным и Си, который прибыл в Москву с официальным визитом.

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В своем выступлении после переговоров с Си, Путин заявил, что российско-китайские отношения являются самодостаточными и обе страны продолжат увеличивать долю своих национальных валют, используемых во взаимных расчетах.

Что предшествовало: Си и Путин встречались десятки раз и подписали "безграничное партнерство" в феврале 2022 года – менее чем за три недели до того, как Путин направил свои войска в Украину. Китай является крупнейшим торговым партнером России и оказал Москве экономическую поддержку, которая помогла ей справиться с западными санкциями.

Предыстория:

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  • Вечером 7 мая стало известно, что председатель Китая Си Цзиньпин прилетел в Москву, чтобы посетить парад на 9 мая.
  • Председатель Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву 8 мая заявил о поддержке России, назвал Путина союзником в построении нового мирового порядка и подтвердил общую позицию по войне против Украины.
  • В параде на Красной площади в столице государства-агрессора РФ будет участвовать расчет военнослужащих Китая. По словам Путина, китайский расчет будет самым большим из иностранных военных контингентов. 

КитайРосcия
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