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Один из подорванных в РФ мостов не подлежит восстановлению, его обрушили полностью

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 июня 2025, 17:20
Один из подорванных в РФ мостов не подлежит восстановлению, его обрушили полностью
полный подрыв россиянами поврежденного моста в Брянской области, фото ТАСС

В России один из подорванных ночью мостов – в Брянской области – полностью обрушили, поскольку он не подлежит восстановлению.

Источник: российские агентства РИА Новости, ТАСС

Детали: Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что обрушившийся мост в Брянской области не подлежит восстановлению, вместо него построят новый.

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Позже специалисты с помощью направленного взрыва полностью разрушили пострадавший мост, передает ТАСС.

В то же время, в Курской области собираются восстановить движение по пострадавшему мосту.

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Автомобильное и ж/д движение планируется восстановить после ЧП в курском Железногорске в течение четырех суток, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Что предшествовало: Сначала в российской Брянской области произошло обрушение моста с автомобилями, предположительно, в это время под мостом проезжал пассажирский поезд, в результате аварии 7 погибших и около 70 пострадавших.

Позже стало известно об обрушении еще одного моста в России, в Курской области.

В Следственном комитете  РФ заявили, что мосты в Брянской и Курской областях обрушились в результате подрывов и расследуются по статье о теракте.

Росcия
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