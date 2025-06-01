Axios: Украина не предупреждала США о массированной атаке на российские аэродромы

Исправлено в 19:12. Ранее в новости сообщалось, что Украина проинформировала США о проведении операции по уничтожению российских самолётов, однако позже издание исправило это на противоположную версию, что Украина не предупреждала Штаты об атаке на аэродромы РФ.

Соединённые Штаты не были уведомлены об операции Службы Украины по уничтожению десятков российских самолётов.

Источники: Axios, CBS News, пишет "Европейская правда"

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Детали: По словам собеседника Axios, Украина заранее не сообщала администрацию Дональда Трампа об атаке на российские аэродромы.

Это же подтвердили источники CBS News в администрации президента США. Телеканал добавил, что Белый дом отказался от официальных комментариев.

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