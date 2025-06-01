Axios: Украина не предупреждала США о массированной атаке на российские аэродромы
Воскресенье, 1 июня 2025, 19:12
Исправлено в 19:12. Ранее в новости сообщалось, что Украина проинформировала США о проведении операции по уничтожению российских самолётов, однако позже издание исправило это на противоположную версию, что Украина не предупреждала Штаты об атаке на аэродромы РФ.
Соединённые Штаты не были уведомлены об операции Службы Украины по уничтожению десятков российских самолётов.
Источники: Axios, CBS News, пишет "Европейская правда"
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Детали: По словам собеседника Axios, Украина заранее не сообщала администрацию Дональда Трампа об атаке на российские аэродромы.
Это же подтвердили источники CBS News в администрации президента США. Телеканал добавил, что Белый дом отказался от официальных комментариев.
Предыстория:
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- В России днем 1 июня произошла серия ударов по российской авиации как минимум на четырех аэродромах.
- По информации источников "Украинской правды", речь идет о спецоперации СБУ, в результате которой были поражены около 40 самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики.
- Собеседник УП в СБУ также рассказал, что спецоперация "Паутина" готовилась более полутора лет. В ее рамках спецслужба сначала переправила в Россию FPV-дроны, а затем – мобильные деревянные домики, в которых спрятали дроны.