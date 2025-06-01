В Минобороны России подтвердили атаку FPV-дронами на пять военных аэродромов
Министерство обороны России подтвердило атаку с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в пяти регионах – в ведомстве обвинили в атаке "киевский режим".
Источник: заявление Министерства обороны РФ
Детали: Указывается, что под удар попали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
На трёх из них – в Ивановской, Рязанской и Амурской областях – атаки якобы были отражены.
В то же время в Мурманской и Иркутской областях, по утверждению российского Минобороны, в результате запуска дронов произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Пожары, как утверждается, были ликвидированы, пострадавших среди личного состава и гражданских нет.
Также в ведомстве заявили о задержании нескольких участников теракта, однако никаких подробностей об их личности или принадлежности не раскрыли.
Предыстория:
- В России днем 1 июня массово пылали вражеские стратегические бомбардировщики - СБУ атаковала беспилотниками российские аэродромы, сообщалось о поражении 40 самолетов.
- Позже росСМИ и российские пропагандисты писали, что украинские БПЛА вылетали из стоящих на заправке фур, чтобы атаковать стратегическую авиацию на военных аэродромах страны.
- Позже стало известно, что спецоперацию "Паутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.