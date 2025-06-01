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В Минобороны России подтвердили атаку FPV-дронами на пять военных аэродромов

Украинская правдаВоскресенье, 1 июня 2025, 18:37
В Минобороны России подтвердили атаку FPV-дронами на пять военных аэродромов
Getty Images

Министерство обороны России подтвердило атаку с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в пяти регионах – в ведомстве обвинили в атаке "киевский режим".

Источник: заявление Министерства обороны РФ

Детали: Указывается, что под удар попали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

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На трёх из них – в Ивановской, Рязанской и Амурской областях – атаки якобы были отражены.

В то же время в Мурманской и Иркутской областях, по утверждению российского Минобороны, в результате запуска дронов произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Пожары, как утверждается, были ликвидированы, пострадавших среди личного состава и гражданских нет.

Также в ведомстве заявили о задержании нескольких участников теракта, однако никаких подробностей об их личности или принадлежности не раскрыли.

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