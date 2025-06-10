Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Новый этап большого обмена: Украина вернула первую группу тяжелораненых и тяжелобольных

Валентина РоманенкоВторник, 10 июня 2025, 17:42
Новый этап большого обмена: Украина вернула первую группу тяжелораненых и тяжелобольных
фото из соцсетей президента

В рамках договоренностей в Стамбуле 10 июня Украина вернула из российской неволи группу защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют серьезные проблемы со здоровьем.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Офис омбудсмена

Прямая речь Зеленского: "Продолжаем возвращение наших людей, о котором договорились в Стамбуле. Сегодня - первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт...

Реклама:

Обмены должны продолжаться. Делаем все, чтобы найти и вернуть каждого и каждую, кто в плену. Благодарен всем, кто помогает".

 
фото из соцсетей президента
 
фото Коордштаба

Детали: На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, СБС, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.

 
фото Коордштаба
 
фото из соцсетей президента

Координационный штаб уточняет, что среди освобожденных 10 июня защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет. Кроме представителей солдатского и сержантского состава удалось освободить и офицеров.

РЕКЛАМА:

Все освобожденные ныне защитники имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез.

Их доставят в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и направят на дальнейшее лечение и медицинскую реабилитацию. Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное обеспечение за пребывание в неволе.

 
фото Коордштаба

Дословно Коордштаб: "Большой обмен пленными продолжается. Из соображений безопасности операции точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения процесса обмена".

Что предшествовало: 10 июня стартовал 66-й обмен военнопленными. В Украину из России вернулась первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Предыстория:

  • На переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации договорились также об обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из 6000 тел военных, которые РФ хочет передать Украине только 15% опознанных.
  • 6 июня Россия распространила фейк о якобы начале репатриационных мероприятий, а затем заявила якобы "Украина отказалась забирать тела своих граждан", Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подчеркнул, что государство-агрессор спекулирует на чувствительной теме и заверил, что подготовка к обмену продолжается.

пленныеобмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видеоНовый этап большого обмена: Украина вернула первую группу тяжелораненых и тяжелобольных
В Украине растет инфляция
ЕС представил очередной пакет санкций против РФ
Фицо заявил, что в авторитарных странах экономика более эффективна, чем в демократических
В Австрии произошла стрельба в школе: ученик открыл огонь в классах и совершил суицид
фотоРоссияне ночью повредили Софийский собор и Одесскую киностудию
Все новости...
Зеленский: Украина может мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, тогда как РФ – 40-50 тысяч
ГУР подтвердило подлинность фото с надписью "Слава России" на теле освобожденного из плена военного
Полицейские показали кадры удара "Шахедов" в Киеве
В результате ракетного удара по Одесской киностудии уничтожена часть съемочного комплекса
Последние новости
18:03
За инфраструктуру Telegram отвечают лица, причастные к ФСБ – расследование
17:53
Украинцы обеспечили 2,7% ВВП Польши в 2024 году – ООН
17:52
Что известно о состоянии воздуха в Киеве и как защититься от загрязнителей
17:50
футболНовая Зеландия – Украина. Анонс матча на Canadian Shield
17:46
Один из самых длинных рейсов: "Укрзализныця" назначает новый поезд
17:42
фото, видеоНовый этап большого обмена: Украина вернула первую группу тяжелораненых и тяжелобольных
17:38
фотоРоссияне сбросили ФАБ на Купянск: погиб мужчина, есть пострадавшие
17:33
Полиция рассказала детали о нападавшем, который устроил стрельбу в школе в Австрии
17:23
На Прикарпатье женщина утопила четырехлетнюю дочь: ее мотив до сих пор неизвестен
17:15
Рекордные убытки: российская угольная отрасль идет на дно
Все новости...
Реклама:
Реклама: