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Израиль не исключает сценария, при котором "ликвидирует" верховного лидера Ирана Хаменеи – WSJ

Иван ДьяконовВоскресенье, 15 июня 2025, 02:12
Израиль не исключает сценария, при котором ликвидирует верховного лидера Ирана Хаменеи – WSJ
Али Хаменеи. Фото: Getty Images

Израиль не отвергает возможность физического устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи как одного из вариантов противодействия ядерной угрозе со стороны Тегерана.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного израильского высокопоставленного чиновника

Детали: Чиновник заявил, что убийство аятоллы "не является табу" для Израиля. По его словам, война между Израилем и Ираном "продолжится до тех пор, пока Тегеран не откажется от своей ядерной программы или Израиль окончательно не лишит его возможности ее возобновить".

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"Израиль не исключает возможности устранения Али Хаменеи, но это зависит от многих факторов", – сообщил политический обозреватель Channel 12 Амит Сегал со ссылкой на собственный источник в израильском правительстве.

Предыстория:

  • В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по объектам в Иране, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.
  • Спустя 18 часов после этой атаки Иран выпустил по Израилю баллистические ракеты.
  • Европейские государства, включая Францию, призвали Иран и Израиль к дипломатическому решению конфликта.
  • Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что Израиль непрерывно атаковал Иран в течение 40 часов, в частности, поразил более 150 целей.
  • После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно".
  • Позже Иран заявил, что ядерные переговоры с США бессмысленны после ударов Израиля.

ИзраильИранвойна
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