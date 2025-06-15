Израиль не исключает сценария, при котором "ликвидирует" верховного лидера Ирана Хаменеи – WSJ

Израиль не отвергает возможность физического устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи как одного из вариантов противодействия ядерной угрозе со стороны Тегерана.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного израильского высокопоставленного чиновника

Детали: Чиновник заявил, что убийство аятоллы "не является табу" для Израиля. По его словам, война между Израилем и Ираном "продолжится до тех пор, пока Тегеран не откажется от своей ядерной программы или Израиль окончательно не лишит его возможности ее возобновить".

Реклама:

"Израиль не исключает возможности устранения Али Хаменеи, но это зависит от многих факторов", – сообщил политический обозреватель Channel 12 Амит Сегал со ссылкой на собственный источник в израильском правительстве.

Предыстория: