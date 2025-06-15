Израиль не исключает сценария, при котором "ликвидирует" верховного лидера Ирана Хаменеи – WSJ
Израиль не отвергает возможность физического устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи как одного из вариантов противодействия ядерной угрозе со стороны Тегерана.
Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного израильского высокопоставленного чиновника
Детали: Чиновник заявил, что убийство аятоллы "не является табу" для Израиля. По его словам, война между Израилем и Ираном "продолжится до тех пор, пока Тегеран не откажется от своей ядерной программы или Израиль окончательно не лишит его возможности ее возобновить".
"Израиль не исключает возможности устранения Али Хаменеи, но это зависит от многих факторов", – сообщил политический обозреватель Channel 12 Амит Сегал со ссылкой на собственный источник в израильском правительстве.
Предыстория:
- В ночь на 13 июня Израиль нанёс удары по объектам в Иране, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.
- Спустя 18 часов после этой атаки Иран выпустил по Израилю баллистические ракеты.
- Европейские государства, включая Францию, призвали Иран и Израиль к дипломатическому решению конфликта.
- Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что Израиль непрерывно атаковал Иран в течение 40 часов, в частности, поразил более 150 целей.
- После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно".
- Позже Иран заявил, что ядерные переговоры с США бессмысленны после ударов Израиля.