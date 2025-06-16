Во Львове мобилизованный попал в больницу: родные заявляют о нарушении ТЦК, полиция – о "падении с кузова"

Во львовской больнице находится в критическом состоянии 31-летний мобилизованный с Волыни Максим Музычка. По данным родных, его задержали в Луцке представители ТЦК, "залили газ в глаза", а затем без военно-врачебной комиссии отправили на полигон. В военкомате это отрицают. В полиции заявляют, что мужчина выпал из кузова авто.

Источник: мать Лариса Музычка, Волынский областной ТЦК и СП, главное управление Национальной полиции во Львовской области

Детали: О ситуации сообщила мать мужчины Лариса Музычка в соцсетях, ссылаясь на жену Максима. По ее словам, 10 июня в Луцке представители ТЦК задержали мужчину прямо на улице – без участия полиции и проверки документов. Она утверждает, что во время задержания ему "залили газ в глаза" и силой доставили в областной ТЦК.

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Через сутки, не проведя военно-врачебной комиссии, Максима, по словам родных, вывезли на полигон во Львовской области. 12 июня он перестал выходить на связь. Благодаря геолокации родные выяснили, что его везут в больницу.

Прямая речь Ларисы Музычко: "Когда я приехала, узнала, что он уже на операционном столе в критическом состоянии.

Диагнозы: открытая черепно-мозговая травма, субдуральная и эпидуральные гематомы, многочисленные кровоизлияния. Уже проведено две операции. Состояние – очень тяжелое".

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ФОТО: Лариса Музычка/FACEBOOK

Детали: В Волынском областном ТЦК заявили, что 11 июня после установления принадлежности мужчины к военному учету его направили на военно-врачебную комиссию. По данным учреждения, Музычко отказался знакомиться с выводами врачей, поэтому медики оформили соответствующие акты.

Дословно: "Во время сопровождения в ТЦК и СП гражданин вел себя спокойно. Физические или специальные средства воздействия к нему не применялись. Информация об использовании газового баллончика является недостоверной".

Детали: В ТЦК также утверждают, что после завершения формальных процедур мужчину направили в учебный центр для прохождения базовой подготовки.

В полиции сообщили, что 12 июня в полицию поступило сообщение от медиков о пациенте, доставленном в одну из львовских больниц без сознания с открытой черепно-мозговой травмой.

"Как предварительно установили сотрудники Яворивского районного отдела полиции, мобилизованный 31-летний житель Волынской области, получил телесные повреждения выпрыгнув из кузова грузового автомобиля во время перевозки на полигон", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.128 УКУ – неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Предыстория:

В начале июня бывший боевой медик Роман "Йода" Замрий заявил, что его три дня удерживали в черновицком ТЦК без телефона, еды и воды, несмотря на право на отсрочку. Позже стало известно, что Замрий вовремя не обновил документы для отсрочки.

Военная служба правопорядка (ВСП) сейчас проверяет территориальный центр комплектования, в котором произошел инцидент с "Йодой". После мобилизации он служит начмедом в одной из воинских частей.

За первые 5 месяцев 2025 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1,6 тысячи жалоб на действия ТЦК и СП во время мобилизации от военнообязанных и членов их семей.

Узнать больше в в статье УП "Пункт сбора. Как работают "распределители" ТЦК и почему в армию попадают непригодные"