Израильские ракеты попали по зданию иранского телевидения во время эфира
Понедельник, 16 июня 2025, 19:08
Израильская армия нанесла удар по зданию иранского государственного телевидения после того, как появился приказ об эвакуации гражданского населения в части Тегерана.
Источник: Financial Times
Детали: Удар временно прервал трансляцию, а телеведущая покинула студию посреди эфира.
Реклама:
Атака произошла вскоре после того, как ЦАХАЛ призвал гражданских покинуть часть третьего района Тегерана, в котором расположена телестудия.
Ізраїльські ракети влучили по будівлі іранського телебачення під час ефіру pic.twitter.com/h6TSYxADF3— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 16, 2025
РЕКЛАМА:
Дословно ЦАХАЛ: "В ближайшие часы израильская армия приступит к действиям в этом районе, чтобы атаковать военную инфраструктуру иранского режима... Ваше присутствие в этом районе ставит под угрозу вашу жизнь".
Что предшествовало:
- Ранее сообщалось, что с начала массированных атак Ирана в Израиле погибли 24 человека, еще 592 - получили ранения.
- Иран в ночь на 16 июня Иран атаковал Израиль ракетами – есть погибшие и десятки раненых. В результате ударов повреждены многоэтажные дома, электростанция и нефтеперерабатывающий завод.
- Ночью против 16 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по установкам ракет "земля – земля" в центральной части Ирана.