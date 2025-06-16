Израильские ракеты попали по зданию иранского телевидения во время эфира

Израильская армия нанесла удар по зданию иранского государственного телевидения после того, как появился приказ об эвакуации гражданского населения в части Тегерана.

Источник: Financial Times

Детали: Удар временно прервал трансляцию, а телеведущая покинула студию посреди эфира.

Реклама:

Атака произошла вскоре после того, как ЦАХАЛ призвал гражданских покинуть часть третьего района Тегерана, в котором расположена телестудия.

Ізраїльські ракети влучили по будівлі іранського телебачення під час ефіру pic.twitter.com/h6TSYxADF3 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 16, 2025

РЕКЛАМА:

Дословно ЦАХАЛ: "В ближайшие часы израильская армия приступит к действиям в этом районе, чтобы атаковать военную инфраструктуру иранского режима... Ваше присутствие в этом районе ставит под угрозу вашу жизнь".

Что предшествовало: