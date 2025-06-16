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Израильские ракеты попали по зданию иранского телевидения во время эфира

Татьяна ОлейникПонедельник, 16 июня 2025, 19:08
Израильские ракеты попали по зданию иранского телевидения во время эфира
скриншот

Израильская армия нанесла удар по зданию иранского государственного телевидения после того, как появился приказ об эвакуации гражданского населения в части Тегерана.

Источник: Financial Times

Детали: Удар временно прервал трансляцию, а телеведущая покинула студию посреди эфира.

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Атака произошла вскоре после того, как ЦАХАЛ призвал гражданских покинуть часть третьего района Тегерана, в котором расположена телестудия.

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Дословно ЦАХАЛ: "В ближайшие часы израильская армия приступит к действиям в этом районе, чтобы атаковать военную инфраструктуру иранского режима... Ваше присутствие в этом районе ставит под угрозу вашу жизнь".

Что предшествовало:

  • Ранее сообщалось, что с начала массированных атак Ирана в Израиле погибли 24 человека, еще 592 - получили ранения.
  • Иран в ночь на 16 июня Иран атаковал Израиль ракетами – есть погибшие и десятки раненых. В результате ударов повреждены многоэтажные дома, электростанция и нефтеперерабатывающий завод.
  • Ночью против 16 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по установкам ракет "земля – земля" в центральной части Ирана.

ИзраильИран
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