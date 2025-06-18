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Стало известно, кто возглавит бригаду "Птахи Мадяра"

Татьяна ОлейникСреда, 18 июня 2025, 23:15
Стало известно, кто возглавит бригаду Птахи Мадяра
Андрей Клименко. Фото - "Птахи Мадяра"

Младший лейтенант Андрей "Клима" Клименко станет командиром 414-й отдельной бригады ВСУ ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра".

Источник: Telegram-канал 414 бригады "Птахи Мадяра"

Детали: Предыдущий командир бригады – Роберт "Мадьяр" Бровди стал Командующим Сил беспилотных систем. На этой должности он заменил Вадима Сухаревского.

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Что предшествовало:

Президент Владимир Зеленский 3 июня сменил командующих Сил беспилотных систем ВСУ и Десантно-штурмовых войск. Главой Сил беспилотных систем стал Роберт Бровди (Мадьяр), а ДШВ – Олег Апостол (Формоза).

беспилотникибоевые действияВооруженные силы
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