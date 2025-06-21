Умер военный, освобожденный в рамках обмена "1000 на 1000"
Умер военный Сергей Добровольский из Ровенской области, который в конце мая был освобожден из плена в рамках обмена "1000 на 1000".
Источник: городской голова Здолбунова Владислав Сухляк, Суспільне
Прямая речь Сухляка: "Умер Сергей Добровольский, наш земляк, который воевал за Украину и с 2023 года находился в плену.
Сергей Добровольский вернулся из плена в конце мая этого года. Несколько дней назад его встретили земляки в родном городе. Сергею было 43 года".
Детали: Как отмечает Суспільне, находясь в плену, военный считался пропавшим без вести. В мае этого года его вернули в Украину в рамках обмена военнопленными "1000 на 1000".
17 июня бойца встретили жители города Здолбунов. Он смог обняться с мамой после двух лет в российском плену. Также ему вручили каравай и спели гимн Украины.
Что предшествовало: 12 июня в Винницкой области скончался военный Дмитрий Шаповалов, который вернулся из российского плена в рамках обмена 26 апреля 2023 года.