Умер военный, освобожденный в рамках обмена "1000 на 1000"

Умер военный Сергей Добровольский из Ровенской области, который в конце мая был освобожден из плена в рамках обмена "1000 на 1000".

Источник: городской голова Здолбунова Владислав Сухляк, Суспільне

Прямая речь Сухляка: "Умер Сергей Добровольский, наш земляк, который воевал за Украину и с 2023 года находился в плену.

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Сергей Добровольский вернулся из плена в конце мая этого года. Несколько дней назад его встретили земляки в родном городе. Сергею было 43 года".

Детали: Как отмечает Суспільне, находясь в плену, военный считался пропавшим без вести. В мае этого года его вернули в Украину в рамках обмена военнопленными "1000 на 1000".

Освобожденного из плена Сергея Добровольского встретили жители Здолбунова. Скрин из видео в Facebook Здолбуновский городской совет

17 июня бойца встретили жители города Здолбунов. Он смог обняться с мамой после двух лет в российском плену. Также ему вручили каравай и спели гимн Украины.

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Что предшествовало: 12 июня в Винницкой области скончался военный Дмитрий Шаповалов, который вернулся из российского плена в рамках обмена 26 апреля 2023 года.