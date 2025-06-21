Помер військовий, якого звільнили в рамках обміну "1000 на 1000"

Помер військовий Сергій Добровольський з Рівненщини, якого наприкінці травня звільнили з полону в рамках обміну "1000 на 1000".

Джерело: міський голова Здолбунова Владислав Сухляк, Суспільне

Пряма мова Сухляка: "Помер Сергій Добровольський, наш земляк, який воював за Україну і з 2023 року перебував у полоні.

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Сергій Добровольский повернувся з полону наприкінці травня цього року. Кілька днів тому його зустріли земляки у рідному місті. Сергієві було 43 роки".

Деталі: Як зазначає Суспільне, перебуваючи в полоні, військовий вважався зниклим безвісти. У травні цього року його повернули в Україну в рамках обміну військовополоненими "1000 на 1000".

Звільненого з полону Сергія Добровольського зустріли жителі Здолбунова. Скрин з відео у Facebook Здолбунівська міська рада

17 червня бійця зустріли жителі міста Здолбунів. Він зміг обійнятися з мамою після двох років у російському полоні. Також йому вручили коровай та заспівали гімн України.

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Що передувало: 12 червня на Вінниччині помер військовий Дмитро Шаповалов, який повернувся з російського полону в рамках обміну 26 квітня 2023 року.

Передісторія: