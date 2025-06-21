Помер військовий, якого звільнили в рамках обміну "1000 на 1000"
Помер військовий Сергій Добровольський з Рівненщини, якого наприкінці травня звільнили з полону в рамках обміну "1000 на 1000".
Джерело: міський голова Здолбунова Владислав Сухляк, Суспільне
Пряма мова Сухляка: "Помер Сергій Добровольський, наш земляк, який воював за Україну і з 2023 року перебував у полоні.
Сергій Добровольский повернувся з полону наприкінці травня цього року. Кілька днів тому його зустріли земляки у рідному місті. Сергієві було 43 роки".
Деталі: Як зазначає Суспільне, перебуваючи в полоні, військовий вважався зниклим безвісти. У травні цього року його повернули в Україну в рамках обміну військовополоненими "1000 на 1000".
17 червня бійця зустріли жителі міста Здолбунів. Він зміг обійнятися з мамою після двох років у російському полоні. Також йому вручили коровай та заспівали гімн України.
Що передувало: 12 червня на Вінниччині помер військовий Дмитро Шаповалов, який повернувся з російського полону в рамках обміну 26 квітня 2023 року.
Передісторія:
- У п'ятницю 23 травня Україна та Росія провели першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000, в рамках якої вдалося повернути 390 людей. З них 270 військових та 120 цивільних громадян.
- У суботу ще 307 українських захисників повернули з російського полону. Усі вони – чоловіки рядового та сержантського складу.
- 25 травня Україна та Росія провели третю частину обміну в форматі "1000 на 1000". Додому повернулися ще 303 українські захисники.