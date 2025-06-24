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Иран атаковал Израиль ракетами: трое погибших

Ольга ГлущенкоВторник, 24 июня 2025, 05:32
Иран атаковал Израиль ракетами: трое погибших
Фото: Getty Images

Израильские военные заявили, что обнаружили ракеты, запущенные в сторону Израиля из Ирана, в результате чего погибли три человека, также есть раненые.

Источник: ЦАХАЛ в соцсетяхCNN

Дословно ЦАХАЛ: "Недавно в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль".

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"В данный момент ВВС Израиля (IAF) ведут операцию по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо, чтобы устранить угрозу".

Детали: Сирены предупреждения прозвучали после того, как министр иностранных дел Ирана намекнул, что военные действия, возможно, закончились, и что Иран прекратит военные действия, если Израиль прекратит свои удары по Ирану до 4 часов утра по местному времени в Тегеране.

Предупреждение ЦАХАЛ появилось около 6 утра по иранскому времени.

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Армия обороны Израиля несколько раз сообщала о пусках ракет со стороны Ирана и предостерегала население находиться в безопасных местах.

Обновлено: Службы экстренной помощи Израиля сообщили, что три человека погибли после того, как ракета попала в жилой дом в южном израильском городе Беэр-Шева.

Служба экстренной помощи (MDA) сообщила, что мужчина в возрасте около 40 лет, женщина в возрасте около 30 лет и мужчина в возрасте около 20 лет получили тяжелые ранения.

Еще шесть человек получили легкие и средние ранения, сообщил представитель MDA.

Что предшествовало: Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном, которое, как он надеется, станет постоянным.

По данным СМИ, Катар помог заключить перемирие по соглашению Израиля и Ирана.

ИзраильИран
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