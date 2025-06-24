Ермак из Гааги поговорил с Рубио о встрече Зеленского и Трампа
Вторник, 24 июня 2025, 16:39
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который находится в Гааге вместе с Владимиром Зеленским, сообщил о телефонном разговоре с госсекретарём США и советником по вопросам нацбезопасности Марко Рубио.
Источник: пост в Telegram-аккаунте Андрея Ермака, сообщает "Европейская правда"
Детали: Андрей Ермак отметил, что из Гааги провёл "содержательный разговор" с Рубио. По его словам, в ходе беседы обсуждалась потенциальная встреча президентов Украины и США.
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Дословно: "Обсудили подготовку к предстоящей встрече президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Уделили внимание структуре встречи, повестке дня и ключевым вопросам для обсуждения".
Предыстория:
- Ранее Зеленский в интервью Sky News выразил надежду, что сможет встретиться с президентом США Трампом в Гааге, где во вторник и в среду проходит саммит НАТО.
- Зеленский уже прибыл в Гаагу, где провел встречу с премьером Нидерландов Диком Схоофом.
- В Белом доме сообщили, что прилет Трампа в Нидерланды ожидается в 19:00 во вторник.