Ермак из Гааги поговорил с Рубио о встрече Зеленского и Трампа

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который находится в Гааге вместе с Владимиром Зеленским, сообщил о телефонном разговоре с госсекретарём США и советником по вопросам нацбезопасности Марко Рубио.

Источник: пост в Telegram-аккаунте Андрея Ермака, сообщает "Европейская правда"

Детали: Андрей Ермак отметил, что из Гааги провёл "содержательный разговор" с Рубио. По его словам, в ходе беседы обсуждалась потенциальная встреча президентов Украины и США.

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Дословно: "Обсудили подготовку к предстоящей встрече президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Уделили внимание структуре встречи, повестке дня и ключевым вопросам для обсуждения".

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