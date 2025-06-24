Єрмак із Гааги поговорив із Рубіо про зустріч Зеленського і Трампа

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який перебуває в Гаазі разом із Володимиром Зеленським, повідомив про телефонну розмову з держсекретарем США і радником з питань нацбезпеки Марко Рубіо.

Джерело: допис у Андрія Єрмака Telegram-акаунті, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Андрій Єрмак зазначив, що із Гааги провів "змістовну розмову" із Рубіо. За словами Єрмака, у розмові йшлося про потенційну зустріч президентів України та США.

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Дослівно: "Обговорили підготовку до майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського із лідером США Дональдом Трампом. Приділили увагу питанням структури зустрічі, порядку денному та ключовим питанням для обговорення".

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