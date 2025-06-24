Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Єрмак із Гааги поговорив із Рубіо про зустріч Зеленського і Трампа

Христина Бондарєва, Ольга КацімонВівторок, 24 червня 2025, 16:39
Єрмак із Гааги поговорив із Рубіо про зустріч Зеленського і Трампа
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак / Telegram

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який перебуває в Гаазі разом із Володимиром Зеленським, повідомив про телефонну розмову з держсекретарем США і радником з питань нацбезпеки Марко Рубіо.

Джерело: допис у Андрія Єрмака Telegram-акаунті, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Андрій Єрмак зазначив, що із Гааги провів "змістовну розмову" із Рубіо. За словами Єрмака, у розмові йшлося про потенційну зустріч президентів України та США. 

Реклама:

Дослівно: "Обговорили підготовку до майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського із лідером США Дональдом Трампом. Приділили увагу питанням структури зустрічі, порядку денному та ключовим питанням для обговорення".

Передісторія:

Андрій ЄрмакЗеленськийТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Від початку доби на фронті відбулось 111 боїв – Генштаб
У Німеччині підліток зізнався у вбивстві українки та її дитини
ЄС і Україна погодили новий формат торгівлі на заміну "торговельного безвізу"
У "Дії" з’явилася послуга заміни техпаспорта авто онлайн
фотоПісля звільнення родина начальника Херсонської МВА Мрочка придбала маєток під Києвом – ЗМІ
В Україні розробили набої для знищення дронів
Усі новини...
Андрій Єрмак
Politico: Єрмак викликає роздратування у Вашингтона
Для тиску на Росію мають бути скоординовані санкції США та ЄС – Єрмак
Єрмак у Вашингтоні заявив Келлогу, що Росію треба змусити скласти зброю силою
Останні новини
05:44
Netflix транслюватиме космічні програми NASA – старт уже цього літа
04:32
Велика Британія запускає проєкт зі створення синтетичного людського геному
04:01
Через скорочення фінансування USAID може загинути понад 14 млн людей до 2030 року – дослідження
03:15
Оновлено, ФотоРосія завдала чотирьох ударів по Запоріжжю: пошкоджено підприємство та житлові будинки
02:51
Трамп скасував економічні санкції проти Сирії
01:49
тенісПерша сенсація Вімблдону: дев'ятий сіяний росіянин вилетів у стартовому матчі
01:31
відеоУ тимчасово окупованому Луганську палає логістика росіян після атаки дронів – Коваленко
00:39
США схвалили продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб на понад півмільярда доларів
23:59
Кличко зберігає статус найкращого боксера за всю історію України: на якому місці Усик
23:58
Картини українських художників, які мала знищити радянська влада, покажуть у Національному художньому музеї
Усі новини...
Реклама:
Реклама: