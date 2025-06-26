Директор ЦРУ подтвердил серьезный ущерб, нанесенный иранской ядерной программе

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Редклифф заявил, что ядерная программа Ирана понесла серьезный ущерб в результате недавних целенаправленных ударов Соединенных Штатов по объектам иранской инфраструктуры.

Источник: заявление Редклиффа

Детали: Глава американской разведки заявил, что ЦРУ располагает совокупностью достоверных разведывательных данных, свидетельствующих о существенном повреждении иранской ядерной программы.

Реклама:

Дословно: "Это включает новые разведданные, полученные из исторически надежного и точного источника/метода, о том, что несколько ключевых иранских ядерных объектов были уничтожены, и их придется восстанавливать в течение нескольких лет. ЦРУ продолжает собирать дополнительную информацию из надежных источников, чтобы обеспечить полную осведомленность лиц, принимающих решения, и надзорных органов".

Детали: По его словам, ЦРУ, по возможности, будет информировать общественность о развитии ситуации, "учитывая национальную важность этого вопроса и стремление обеспечить прозрачность".

Предыстория:

РЕКЛАМА: