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Директор ЦРУ подтвердил серьезный ущерб, нанесенный иранской ядерной программе

Иван ДьяконовЧетверг, 26 июня 2025, 05:56
Директор ЦРУ подтвердил серьезный ущерб, нанесенный иранской ядерной программе
Джон Рэтклифф. Фото: Getty Images

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Редклифф заявил, что ядерная программа Ирана понесла серьезный ущерб в результате недавних целенаправленных ударов Соединенных Штатов по объектам иранской инфраструктуры.

Источник: заявление Редклиффа

Детали: Глава американской разведки заявил, что ЦРУ располагает совокупностью достоверных разведывательных данных, свидетельствующих о существенном повреждении иранской ядерной программы.

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Дословно: "Это включает новые разведданные, полученные из исторически надежного и точного источника/метода, о том, что несколько ключевых иранских ядерных объектов были уничтожены, и их придется восстанавливать в течение нескольких лет. ЦРУ продолжает собирать дополнительную информацию из надежных источников, чтобы обеспечить полную осведомленность лиц, принимающих решения, и надзорных органов".

Детали: По его словам, ЦРУ, по возможности, будет информировать общественность о развитии ситуации, "учитывая национальную важность этого вопроса и стремление обеспечить прозрачность".

Предыстория:

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  • 22 июня около 2:30 ночи по иранскому времени военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан.
  • 24 июня CNN и The New York Times сообщили, что военные удары США по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основных компонентов его ядерной программы, а, вероятно, отбросили ее развитие на несколько месяцев.
  • После того как СМИ опубликовали информацию о разведданных по удару по Ирану – президент США Дональд Трамп набросился на них с резкой критикой, обвинив их в распространении "фейковых новостей" с целью, по его словам, "унизить одну из самых успешных военных операций в истории".
  • Впоследствии стало известно о намерениях администрации Дональда Трампа ограничить обмен секретной информацией с Конгрессом после утечки данных о внутренней оценке, согласно которой субботние бомбардировки иранских ядерных объектов оказались менее успешными, чем утверждал президент.

разведкаСШАИранядерное оружие
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