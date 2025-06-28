В Харьковской области в результате взрыва пострадали двое детей
Суббота, 28 июня 2025, 12:32
В селе Ставище Шевченковской общины в Харьковской области в результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое детей.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Предварительно, взорвался неизвестный предмет, который ребята нашли возле двора.
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Пострадавшим 12 и 15 лет. Младший мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, 15-летний подросток – ожог кисти.
Оба госпитализированы".