Россияне били по критической инфраструктуре Львовской области – ОВА
Воскресенье, 29 июня 2025, 05:50
По данным начальника военной администрации Львовской области Максима Козицкого, враг во время комбинированной атаки бил по критической инфраструктуре Львовщины.
Источник: Козицкий в соцсетях, мэр Львова Андрей Садовый
Детали: Козицкий отметил, что Львовщина находилась под атакой беспилотников и крылатых ракет.
Реклама:
Прямая речь Козицкого: "По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Спасибо за это нашей противовоздушной обороне.
Оккупанты наносили удары по критической инфраструктуре нашей области. На месте работают все профильные службы".
Обновлено: Садовый уточнил, что, несмотря на сложность этой ночной комбинированной атаки, во Львове не пострадал ни один человек и ни одно гражданское здание.