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Россияне били по критической инфраструктуре Львовской области – ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 29 июня 2025, 05:50
Россияне били по критической инфраструктуре Львовской области – ОВА
иллюстративное фото: Getty Images

По данным начальника военной администрации Львовской области Максима Козицкого, враг во время комбинированной атаки бил по критической инфраструктуре Львовщины.

Источник: Козицкий в соцсетях, мэр Львова Андрей Садовый

Детали: Козицкий отметил, что Львовщина находилась под атакой беспилотников и крылатых ракет.

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Прямая речь Козицкого: "По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Спасибо за это нашей противовоздушной обороне.

Оккупанты наносили удары по критической инфраструктуре нашей области. На месте работают все профильные службы".

Обновлено: Садовый уточнил, что, несмотря на сложность этой ночной комбинированной атаки, во Львове не пострадал ни один человек и ни одно гражданское здание.

Львовщинароссийско-украинская война
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