Росіяни били по критичній інфраструктурі Львівщини – ОВА
За даними начальника військової адміністрації Львівської області Максима Козицького, ворог під час комбінованої атаки бив по критичній інфраструктурі Львівщини.
Джерело: Козицький у соцмережах, мер Львова Андрій Садовий
Деталі: Козицький зазначив, що Львівщина перебувала під атакою безпілотників і крилатих ракет.
Пряма мова Козицького: "За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це нашій протиповітряній обороні.
Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області. На місці працюють всі профільні служби".
Оновлено: Садовий уточнив, що, попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у Львові не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля.
Що передувало: У ніч проти 29 червня Росія атакувала Україну безпілотниками і ракетами, піднімала в повітряний простір борти Ту-95МС і МіГ-31К.
В українських містах, зокрема у Львові, лунали вибухи.