Росіяни били по критичній інфраструктурі Львівщини – ОВА

За даними начальника військової адміністрації Львівської області Максима Козицького, ворог під час комбінованої атаки бив по критичній інфраструктурі Львівщини.

Джерело: Козицький у соцмережах, мер Львова Андрій Садовий

Деталі: Козицький зазначив, що Львівщина перебувала під атакою безпілотників і крилатих ракет.

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Пряма мова Козицького: "За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це нашій протиповітряній обороні.

Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області. На місці працюють всі профільні служби".

Оновлено: Садовий уточнив, що, попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у Львові не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля.

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Що передувало: У ніч проти 29 червня Росія атакувала Україну безпілотниками і ракетами, піднімала в повітряний простір борти Ту-95МС і МіГ-31К.

В українських містах, зокрема у Львові, лунали вибухи.