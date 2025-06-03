Михаил Драпатый стал Командующим Объединенными силами
Президент Владимир Зеленский 3 июня назначил Михаила Драпатого Командующим Объединенных сил.
Источник: обращение Зеленского, министр обороны Рустем Умеров
Прямая речь: "Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен Командующим Объединенных сил, чтобы мог заниматься фронтом на 100%.
Что касается системы Сухопутных войск, особенно таких задач, как тренировки, подготовка, изменения в ТЦК и все, что с этим связано, этим будет заниматься другой человек".
Детали: Умеров также анонсировал назначение нового человека в Сухопутных войсках, который будет отвечать за рекрутинг, мобилизацию, подготовку военных и внедрение новых подходов в этих процессах, чтобы обеспечить качественную подготовку бойцов. Впрочем министр не сказал кто это будет и когда ждать назначения
Что предшествовало:
- Российские войска 1 июня нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ – известно о как минимум 12 погибших и более 60 раненых.
- В тот же день Драпатий подал рапорт об отставке из-за трагедии и отметил, что как командующий не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов.
- Ранее Драпатий заявил, что остается в строю, ведь имел разговор с Зеленским и получил от него задание.