Михаил Драпатый стал Командующим Объединенными силами

Президент Владимир Зеленский 3 июня назначил Михаила Драпатого Командующим Объединенных сил.

Источник: обращение Зеленского, министр обороны Рустем Умеров

Прямая речь: "Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен Командующим Объединенных сил, чтобы мог заниматься фронтом на 100%.

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Что касается системы Сухопутных войск, особенно таких задач, как тренировки, подготовка, изменения в ТЦК и все, что с этим связано, этим будет заниматься другой человек".

Детали: Умеров также анонсировал назначение нового человека в Сухопутных войсках, который будет отвечать за рекрутинг, мобилизацию, подготовку военных и внедрение новых подходов в этих процессах, чтобы обеспечить качественную подготовку бойцов. Впрочем министр не сказал кто это будет и когда ждать назначения

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