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Михаил Драпатый стал Командующим Объединенными силами

Татьяна ОлейникВторник, 3 июня 2025, 21:20
Михаил Драпатый стал Командующим Объединенными силами
Михаил Драпатий. фото: Генштаб ВСУ

Президент Владимир Зеленский 3 июня назначил Михаила Драпатого Командующим Объединенных сил.

Источник: обращение Зеленского, министр обороны Рустем Умеров

Прямая речь: "Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен Командующим Объединенных сил, чтобы мог заниматься фронтом на 100%.

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Что касается системы Сухопутных войск, особенно таких задач, как тренировки, подготовка, изменения в ТЦК и все, что с этим связано, этим будет заниматься другой человек".

Детали: Умеров также анонсировал назначение нового человека в Сухопутных войсках, который будет отвечать за рекрутинг, мобилизацию, подготовку военных и внедрение новых подходов в этих процессах, чтобы обеспечить качественную подготовку бойцов. Впрочем министр не сказал кто это будет и когда ждать назначения

Что предшествовало:

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  • Российские войска 1 июня нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ – известно о как минимум 12 погибших и более 60 раненых.
  • В тот же день Драпатий подал рапорт об отставке из-за трагедии и отметил, что как командующий не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов.
  • Ранее Драпатий заявил, что остается в строю, ведь имел разговор с Зеленским и получил от него задание.

Вооруженные силы
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