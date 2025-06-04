В ОВА сообщили, где происходят самые интенсивные боевые действия на Сумщине

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что наиболее интенсивные боевые действия происходят в районах Юнаковской и Хотинской общин.

Источник: Григоров на заседании Совета обороны Сумской области, цитирует ОВА в соцсетях

Детали: По данным ОВА, ситуация в приграничных районах Сумщины остается сложной, динамичной, но контролируемой.

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Дословно: "Наиболее интенсивные боевые действия – в районах Юнаковской и Хотинской общин, где враг пытается действовать малыми группами и закрепиться. Гражданское население с этих территорий давно эвакуировано.

Наши подразделения держат рубежи, срывая все попытки продвижения россиян".

Детали: В ОВА добавляют, что армия РФ ведет постоянные обстрелы приграничных сел, бьет по жилым домам, хозяйствам, объектам гражданской инфраструктуры даже в тыловых общинах.

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Для защиты мирного населения продолжается эвакуация. За последние сутки эвакуировались 113 жителей из Сумского и Шосткинского районов.

Дословно: "За последние две недели россияне сбросили на Сумщину почти 200 управляемых авиабомб (УАБ)".

Напомним: В ночь на 4 июня аналитический проект DeepState обновил данные и сообщил, что россияне оккупировали Андреевку и Водолаги Сумской области.

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