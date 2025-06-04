В ОВА сообщили, где происходят самые интенсивные боевые действия на Сумщине
Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что наиболее интенсивные боевые действия происходят в районах Юнаковской и Хотинской общин.
Источник: Григоров на заседании Совета обороны Сумской области, цитирует ОВА в соцсетях
Детали: По данным ОВА, ситуация в приграничных районах Сумщины остается сложной, динамичной, но контролируемой.
Дословно: "Наиболее интенсивные боевые действия – в районах Юнаковской и Хотинской общин, где враг пытается действовать малыми группами и закрепиться. Гражданское население с этих территорий давно эвакуировано.
Наши подразделения держат рубежи, срывая все попытки продвижения россиян".
Детали: В ОВА добавляют, что армия РФ ведет постоянные обстрелы приграничных сел, бьет по жилым домам, хозяйствам, объектам гражданской инфраструктуры даже в тыловых общинах.
Для защиты мирного населения продолжается эвакуация. За последние сутки эвакуировались 113 жителей из Сумского и Шосткинского районов.
Дословно: "За последние две недели россияне сбросили на Сумщину почти 200 управляемых авиабомб (УАБ)".
Напомним: В ночь на 4 июня аналитический проект DeepState обновил данные и сообщил, что россияне оккупировали Андреевку и Водолаги Сумской области.
Предыстория:
- 1 июня спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что российская армия продолжает давить в Сумской области, расширяя территорию для ввода своих войск.
- По его словам, штурмовые группы оккупантов на квадроциклах или мотоциклах пытаются максимально глубоко заехать на украинскую территорию, ожидать подкрепления и атаковать позиции Сил обороны Украины.
- В ночь на 1 июня аналитический проект DeepState сообщил об оккупации села Владимировка Сумской области.
- В ночь на 3 июня аналитический проект DeepState сообщил, что российские оккупационные войска захватили Константиновку на севере Сумской области. Уточняется ситуация еще с тремя населенными пунктами – Кондратовкой, Водолагой и Алексеевкой, которые потенциально могли перейти под контроль врага.