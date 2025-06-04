Зеленский: "Паутины" не было бы, если бы РФ согласилась на прекращение огня

Если бы Россия согласилась на прекращение огня, Украина не проводила бы операцию "Паутина" по уничтожению самолетов стратегической авиации РФ.

Источник: заявление президента Владимира Зеленского на брифинге

Прямая речь Зеленского: "Прекращение огня могло бы быть до операции, которую мы провели ("Паутина" – Ред.)… Была бы операция тогда? Нет".

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Детали: Зеленский добавил, что Украина не оставит действия агрессора без ответа.

Прямая речь Зеленского: "Это не значит, что мы, параллельно с желанием прекращения огня, ничего не делаем. Это наш подход. Мы должны выбирать правила. Я считаю, что если правила прекращения огня действуют для всех, то для всех. Если их нарушают – значит, и мы можем нарушать".

Во время брифинга Зеленский также сообщил, что подписал закрытый указ о награждении сотрудников Службы безопасности Украины за проведение спецоперации "Паутина" на территории России. По его словам, в результате операции были повреждены 41 самолет, половину из которых невозможно восстановить.

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