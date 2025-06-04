Зеленский: "Паутины" не было бы, если бы РФ согласилась на прекращение огня
Если бы Россия согласилась на прекращение огня, Украина не проводила бы операцию "Паутина" по уничтожению самолетов стратегической авиации РФ.
Источник: заявление президента Владимира Зеленского на брифинге
Прямая речь Зеленского: "Прекращение огня могло бы быть до операции, которую мы провели ("Паутина" – Ред.)… Была бы операция тогда? Нет".
Детали: Зеленский добавил, что Украина не оставит действия агрессора без ответа.
Прямая речь Зеленского: "Это не значит, что мы, параллельно с желанием прекращения огня, ничего не делаем. Это наш подход. Мы должны выбирать правила. Я считаю, что если правила прекращения огня действуют для всех, то для всех. Если их нарушают – значит, и мы можем нарушать".
Во время брифинга Зеленский также сообщил, что подписал закрытый указ о награждении сотрудников Службы безопасности Украины за проведение спецоперации "Паутина" на территории России. По его словам, в результате операции были повреждены 41 самолет, половину из которых невозможно восстановить.
Предыстория:
- Спецоперация Службы безопасности Украины под кодовым названием "Паутина" – одна из самых масштабных и сложных диверсионных операций против военной авиации России – была проведена 1 июня 2025 года.
- По данным СБУ, в результате операции были поражены 41 российский военный самолет, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
- В НАТО назвали "Паутину" самой успешной операцией: по оценкам Альянса, не менее 40 самолетов были повреждены, из них от 10 до 13 полностью уничтожены.