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Путин сравнил украинскую власть с террористами и поставил под сомнение встречу с Зеленским

Анастасия ПроцСреда, 4 июня 2025, 18:29
Путин сравнил украинскую власть с террористами и поставил под сомнение встречу с Зеленским
Иллюстративное фото: Getty Images

Лидер РФ Владимир Путин обвинил украинские власти в причастности к взрывам на железной дороге в Брянской и Курской областях России. Он заявил, что это был якобы спланированный теракт, направленный на срыв мирных переговоров в Стамбуле. Кроме этого, Путин поставил под сомнение возможность личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: заявление Путина, "ТАСС"

Детали: Лидер РФ впервые прокомментировал подрывы железнодорожных мостов, которые произошли 31 мая и 1 июня в Брянской и Курской областях РФ.

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Путин назвал эти взрывы террористическими актами и заявил, что решение об их совершении якобы было принято в Киеве, чтобы сорвать переговоры.

В своей речи он в очередной раз назвал украинскую власть "нелегитимной" и такой, которая "перерождается в террористическую организацию".

Прямая речь Путина: "Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса".

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Детали: Также он упомянул предложение Владимира Зеленского о личной встрече, в частности в трехстороннем формате с участием президента США Дональда Трампа. По словам Путина, в условиях "терактов" такие переговоры невозможны:

"Киевская верхушка перешла к организации террористических актов. И при этом просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на терроризм, с террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях?"

В том же заявлении Путин обвинил западных союзников Украины в "спонсировании терроризма" и заявил, что для Киева "власть важнее людей".

"Украине мир не нужен. Киевские руководители не имеют элементарной политической культуры - позволяют себе прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются договариваться", - добавил он.

Однако, Путин не упомянул об операции "Паутина", в рамках которой СБУ 1 июня атаковала российские аэродромы стратегической авиации и поразила 41 самолет.

Что предшествовало: в ночь на 1 июня в российской Брянской области произошло обрушение моста с автомобилями, вероятно, в это время под мостом проезжал пассажирский поезд, в результате аварии 7 погибших и около 70 пострадавших.

Напомним:

  • Турецкая сторона надеется, что сможет организовать встречу президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина в Стамбуле или в Анкаре, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
  • Эту идею в понедельник поддержал президент Украины Владимир Зеленский.
  • 24 мая 2024 года Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского "закончилась".

ПутинРосcия
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