В Киеве и Тернополе возросло количество пострадавших в результате ночной атаки РФ

В результате российского обстрела ночью 6 июня в Киеве погибли три человека. Еще 17 пострадали в столице и 11 - в Тернополе, среди них шестеро спасателей.

Источник: МВД Украины, мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "По уточненным данным, в результате вражеской атаки прошлой ночью, погибли три человека. Все - в Соломенском районе. Сейчас в стационарах находятся 17 пострадавших. 8 - получают помощь амбулаторно".

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Детали: По словам мэра, оккупанты также повредили 3 авто скорой помощи, которые выезжали на места вызовов. У машин посечены кузова и окна, однако медицинский персонал не пострадал.

Кроме того, возросло количество раненых в результате удара по Тернополю - пока известно об 11 пострадавших, среди которых 6 - спасатели ГСЧС.

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