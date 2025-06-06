В Киеве и Тернополе возросло количество пострадавших в результате ночной атаки РФ
В результате российского обстрела ночью 6 июня в Киеве погибли три человека. Еще 17 пострадали в столице и 11 - в Тернополе, среди них шестеро спасателей.
Источник: МВД Украины, мэр Киева Виталий Кличко
Прямая речь Кличко: "По уточненным данным, в результате вражеской атаки прошлой ночью, погибли три человека. Все - в Соломенском районе. Сейчас в стационарах находятся 17 пострадавших. 8 - получают помощь амбулаторно".
Детали: По словам мэра, оккупанты также повредили 3 авто скорой помощи, которые выезжали на места вызовов. У машин посечены кузова и окна, однако медицинский персонал не пострадал.
Кроме того, возросло количество раненых в результате удара по Тернополю - пока известно об 11 пострадавших, среди которых 6 - спасатели ГСЧС.
Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупационные войска совершили комбинированную атаку на Киев с применением баллистических ракет и дронов. В результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Киеве во время ликвидации последствий ночных ударов российских захватчиков погибли трое спасателей ГСЧС.
- Также оккупанты атаковали нанесли удар по Тернополю. В результате атаки пострадали промышленные и инфраструктурные объекты, часть города осталась без электроэнергии, водоснабжение осуществляется с перебоями. Ранее было известно о 10 пострадавших, в том числе 5 работников ГСЧС.