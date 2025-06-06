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В Киеве и Тернополе возросло количество пострадавших в результате ночной атаки РФ

Анастасия ПроцПятница, 6 июня 2025, 13:47
В Киеве и Тернополе возросло количество пострадавших в результате ночной атаки РФ
фото: ГСЧС

 В результате российского обстрела ночью 6 июня в Киеве погибли три человека. Еще 17 пострадали в столице и 11 - в Тернополе, среди них шестеро спасателей.

Источник: МВД Украины, мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "По уточненным данным, в результате вражеской атаки прошлой ночью, погибли три человека. Все - в Соломенском районе. Сейчас в стационарах находятся 17 пострадавших. 8 - получают помощь амбулаторно".

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Детали: По словам мэра, оккупанты также повредили 3 авто скорой помощи, которые выезжали на места вызовов. У машин посечены кузова и окна, однако медицинский персонал не пострадал.

Кроме того, возросло количество раненых в результате удара по Тернополю - пока известно об 11 пострадавших, среди которых 6 - спасатели ГСЧС.

Предыстория:

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  • В ночь на 6 июня российские оккупационные войска совершили комбинированную атаку на Киев с применением баллистических ракет и дронов. В результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена.
  • Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Киеве во время ликвидации последствий ночных ударов российских захватчиков погибли трое спасателей ГСЧС.
  • Также оккупанты атаковали нанесли удар по Тернополю. В результате атаки пострадали промышленные и инфраструктурные объекты, часть города осталась без электроэнергии, водоснабжение осуществляется с перебоями. Ранее было известно о 10 пострадавших, в том числе 5 работников ГСЧС.

КиевТернопольроссийско-украинская войнажертвы
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