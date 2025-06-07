Трамп заявил, что Украина сама спровоцировала российские удары
Суббота, 7 июня 2025, 05:58
Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Украина сама спровоцировала российские удары осуществив спецоперацию "Паутина".
Источник: Трамп во время общениями с журналистами на борту Air Force One
Детали: Отвечая на вопрос журналиста о том, изменила ли спецоперация "Паутина" его мнение о том, какие козыри имеет президент Украины Владимир Зеленский, Трамп заявил, что это дало основание правителю России Владимиру Путину бомбить украинские города.
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Прямая речь: "Ну, они дали Путину повод пойти и устроить им адскую бомбардировку прошлой ночью. Вот то, что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел, сказал: "Вот и все. Теперь будет удар."
Предыстория:
- 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены самолеты стратегической авиации на 4-х российских аэродромах.
- Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в целом речь идет о "поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ".
- В СБУ официально утверждают, что в результате ударов FPV-дронами был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации, среди которых – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более $7 млрд.
- Глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг сообщил, что российские Ту-95, пораженные во время украинской операции "Паутина", имели целью нанести ракетный удар по Украине.
- В ответ на эти действия в ночь на 6 июня Россия осуществила массированные удары по Украине, использовав более 400 дронов и 40 крылатых и баллистических ракет. Атака привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения и значительным разрушениям инфраструктуры.