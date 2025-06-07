Трамп заявил, что Украина сама спровоцировала российские удары

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Украина сама спровоцировала российские удары осуществив спецоперацию "Паутина".

Источник: Трамп во время общениями с журналистами на борту Air Force One

Детали: Отвечая на вопрос журналиста о том, изменила ли спецоперация "Паутина" его мнение о том, какие козыри имеет президент Украины Владимир Зеленский, Трамп заявил, что это дало основание правителю России Владимиру Путину бомбить украинские города.

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Прямая речь: "Ну, они дали Путину повод пойти и устроить им адскую бомбардировку прошлой ночью. Вот то, что мне в этом не понравилось. Когда я это увидел, сказал: "Вот и все. Теперь будет удар."

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